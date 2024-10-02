Массовое отключение электроэнергии в Одессе: когда и где не будет света

Сегодня, 2 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Отключение света. Фото: freepik

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 19.00

Метизна (1-я линия 8 марта), Ковровая (2-я линия 8 марта), Гобеленова (3-я линия 8 марта), Фахова (4-я линия 8 марта), Бондарная (5-я линия 8 марта), 2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская, Аграрная Балтская дорога, Вячеслава Кириллова, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), Главная, Холмистая, Звонка, Долинская, Жевахова, Жевахова гора, Закарпатская, Кавказская, Карьерная, Карышковского, Локомотивная, Петра Болбочана (Мичурина), 4а, Посевная, Прокатная, Рыночная, 7, Воловая площадь (пл. Мичурина), 1-й, -й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пер. Черноморский пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта), Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта), Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта), Корковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта), Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта), Анкерный переулок (пер. 6- и Восьмого марта), Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта), Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта), Уолтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта), Февральская, пер. 1-й, 2-й Февральский, Флотская, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотский, пер. 2-й, 3-й, 4-й 5-й, 6-й Балтский, пер. Асеева, пер. Баркасный пер. Савранский (Большевицкий), Бориса Кифоренко, пер. Игоря Киселева, пер. Кавказский пер. Навигационный пер. Неплия, пер. Олега Андрейца, пер. Олега Стороженко, пер. Александра Пресича, Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).

Южный РЭС:

Работы до 19.00

Люстдорфская дорога, 144/2-146, 2-я линия 6-й ст. 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6-я ст. Люстдорфская дорога, 3-я Линия, 5, Абрикосова, пер. Абрикосовый, Дубовая Роща, Лигинская (Макаренко), Бориса Эдуардса (Писарева), Равенства, пер. 1-й Равенства, дорога Фонтанская, пер. Янтарный, Дачная, 4/2, Рыболовная, 20, Айвазовского (Тимирязева), 34, Костанди, Хрустальная, 1, пер. Летний, Аркадийская аллея, 1/корп.1, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26, Валерия Самофалова (Каманина), 3-22, Кольцевая, 1-12, Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22 , Балтиморская (Посмитного), пер. 2-й Амурский, 1б, 2,7, пер. Аркадиевский пер. Кортацци (пер. Каманина), 7, пер. Коллективный, пер. Мореходный, 6, 10, 15а, пер. Морской, 1-43, пер. Университетский, 2-7, Одесской общины (Авдеева-Черноморского), Геллера Ефима, Жаботинского, 1-20, Анатолия Бачинского (Неделина), Леся Курбаса (Петрашевского), 21-36, пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а, пер. Костеловской, 2-8.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.