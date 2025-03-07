Массированные удары по энергосистеме Одесчины: сколько людей без света

Одесчина снова под прицелом российских атак на энергетическую инфраструктуру. Из-за целенаправленных ударов жители области страдают от перебоев с электроснабжением. Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Фото из открытых источников

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что на данный момент без электроснабжения остаются 20 тысяч человек. Россияне ведут системный обстрел, направленный на разрушение энергосистемы, чтобы оставить гражданских без света.

Из-за массированных атак энергетики работают в усиленном режиме, пытаясь как можно быстрее возобновить поставки электроэнергии. Однако ситуация остается сложной, а угроза новых обстрелов – высокой.

В последнюю неделю Одесщина очень и очень страдает. Мы видим системный обстрел, направленный именно на уничтожение энергосистемы нашей для того, чтобы обычные жители Одесского региона остались без света. Этой ночью пострадали около 30 домов, а за последнюю неделю — около 150 домов, — сообщил Олег Кипер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что часть Одессы остается без света из-за массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру. Самая сложная ситуация – в Приморском районе, где из-за значительных разрушений возобновление электроснабжения длится дольше, чем ожидалось. Энергетики работают в режиме 24/7, стараясь как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Если не будет новых атак, электроэнергия должна появиться к концу 8 марта.