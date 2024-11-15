Массированная атака РФ на Украину: есть погибшие и раненые

14 ноября враг нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по центру города. Повреждены храм, жилые дома, магазин, гаражи, магистральный трубопровод теплоснабжения, транспортные средства. В зданиях выбиты окна, на некоторых загорелись балконы, кровля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции.

Спасательная операция в Одессе, фото: ГСЧС Украины

К сожалению, погибла одна женщина, еще десять человек ранены, среди них – 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице. Также среди пострадавших взрослых 22-летний парень в тяжелом состоянии, другие раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате вечерней атаки: разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, загорелся пожар на территории общественного учреждения и двухэтажного дома.

Из-за вражеских обстрелов также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. Котельная временно остановлена, проводятся ремонтные работы.

"Поврежденная ветка теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов (40 тысяч жителей), 7 детских садов, 4 школы. Котельная также обслуживала один из роддомов Одессы. Сейчас там находятся 28 рожениц и 22 младенца. В заведении есть кондиционеры, обогреватели, мощный генератор и достаточный запас топлива. Теперь родильный сможет обогреться автономно, используя собственные ресурсы. Держим ситуацию на контроле", – отметил глава ОВА.

На местах работают все соответствующие службы, в том числе спасатели, коммунальщики, правоохранители.







