Масштабные отключения воды в Одессе: полный список адресов

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 1 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
ул. Балковская, 115-143,
ул. Разумовская 41-55
ул. Средняя, 36-61,
ул. Косвенная 44-70,
ул. Бугаевская 1-5
просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-40
ул. Академика Королева, 60-70,
ул. Семьи Глодан, 12-19
Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 17:00
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
Напомним, Сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке .
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