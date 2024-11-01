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Масштабные отключения воды в Одессе: полный список адресов

Восстановить водоснабжение для всех потребителей должны до вечера

сегодня, 11:35
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 1 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Масштабные отключения воды в Одессе: полный список адресов

Отключение воды. Фото из открытых источников

Где не будет воды в Одессе

  • ул. Балковская, 115-143,

  • ул. Разумовская 41-55

  • ул. Средняя, 36-61,

  • ул. Косвенная 44-70,

  • ул. Бугаевская 1-5

  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-40

  • ул. Академика Королева, 60-70,

  • ул. Семьи Глодан, 12-19

Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 17:00

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временно причиненные неудобства, — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

  • 705-55-05,

  • 780-55-05,

  • 093-17-00-155,

  • 068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.

Напомним, Сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке .



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Источник: https://infoxvod.com.ua/uk/
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