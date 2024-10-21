Масштабные отключения воды в Одессе: полный список адресов

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 21 октября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
ул. Ивана и Юрия Лип, 22-30
ул. Генерала Петрова, частично
ул. Героев Крут, частично
район Чубаевка,
ул. Фонтанская дорога, 51-69
ул. Толбухина,
ул. Люстдорфская дорога,
ул. Краснова,
ул. Героев Пограничников
Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 20:00
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
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