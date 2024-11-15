Масштабные отключения света в Одессе: до которого часа будут продолжаться работы

Сегодня, 15 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 20:00.

Абрикосова, 4-105а, Академика Королева, 69-75, Дачная, 4/2, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 15-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Рыбальская, 20, Ровно , 84-104,195, Айвазовского (Тимирезева), 34, дорога Фонтанская, 106/37, 106/40, пер. 1-й Равенства, 90, 86,197, пер. Абрикосовая, 1-29, 43, пер. Равенства, 92, пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

Северный РЭС:

Работы до 17:00

Николаевская дорога, 168-257, пер. Векслера, 1.

Центральный РЭС:

Работы до 17:00.

Иоганна Гена (Бажана), 1-20, Богуна, 6а,12/2, 21, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а, Композитора Лятошинского (Перепечка), Малишевского (Гастело), 9-55, Гранатная, 1 -25, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Цветочная, 1-21, Апрельская, 1-33/1, Клименко, 25, 33в, Блдные Мельницы (Кондренко), 1-79, Кордонная, 3а-74, Косяченко Алексея, 1-54/2, И. Фунтова (Бабаджаняна), 30-54, О. Вадатурского (Малиновского), 79-152, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, Платанова, 1-126, Радостная, 114,116, Святослава Рихтера, 8-109, Сельская, 7-44, Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63, Текстильщиков, 1-14а, Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а, Тенистая, 9/корп.12, Туристская, 1-19, Ференца Листа, дорога Овидиопольская, 3/1 , пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Гранатный, 2-8/корп., пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5-9, пер. Граничный, 1-35, пер. Короткая, 2-4, Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а, пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4, пер. Парашютный, 1,1б, пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25, пер. Туристский, 2-12, проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00

Гранатная, 28-54, Дубовая, 1-31, Педагогическая, 2-7, Профсоюзная, 2-34/1, Пшеничная, 7-24, Радостная, 32-54, Святослава Рихтера, 35-65, Александра Белостенного (Трудовых Резервов) ), 1-10, Туристская, 20-46, дорога Фонтанская, 43, 45, 47, пер. 1-й Кипарисный, 2,4 пер. 3-й Кипарисный, 1-4 пер. Джутовая, 1-10а, пер. Экономический, 1, 3, 5, пер. Конструкторский, 1-11, пер. Литавровый (пер. Москвина), 1-12, пер. Педагогический, 5, пер. Северный, 3, 4а, 8, 10, 12, пер. Радиальный, 1-12, пер. Тополиный, 17, 1,1/корп.5, 3, 5, 7, 9.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе "Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами, опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.