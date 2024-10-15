Масштабное отключение воды в Одессе: кто останется без снабжения

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 15 октября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
ул. Героев обороны Одессы, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92-А, 94, 96, 98;
ул. Академика Заболотного, 27, 29, 31, 33/1, 33/2;
ул. Крымская, 37, 62-А, 67, 69, 71.
ул. Хаджибейская дорога.
Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 23:55.
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
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