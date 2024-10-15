Масштабное отключение воды в Одессе: кто останется без снабжения

Сегодня, 15 октября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.



Отключение воды. Фото из открытых источников

Где не будет воды в Одессе

ул. Героев обороны Одессы, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92-А, 94, 96, 98;

ул. Академика Заболотного, 27, 29, 31, 33/1, 33/2;

ул. Крымская, 37, 62-А, 67, 69, 71.

ул. Хаджибейская дорога.

Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 23:55.

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временно причиненные неудобства, — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

705-55-05,

780-55-05,

093-17-00-155,

068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.