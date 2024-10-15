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Масштабное отключение воды в Одессе: кто останется без снабжения

Восстановить водоснабжение для всех потребителей должны до ночи

сегодня, 11:12
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 15 октября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Масштабное отключение воды в Одессе: кто останется без снабжения

Отключение воды. Фото из открытых источников

Где не будет воды в Одессе

  • ул. Героев обороны Одессы, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92-А, 94, 96, 98;

  • ул. Академика Заболотного, 27, 29, 31, 33/1, 33/2;

  • ул. Крымская, 37, 62-А, 67, 69, 71.

  • ул. Хаджибейская дорога.

Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 23:55.

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временно причиненные неудобства, — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

  • 705-55-05,

  • 780-55-05,

  • 093-17-00-155,

  • 068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.                                                                                                                                                                                       



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Источник: https://infoxvod.com.ua/uk/
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