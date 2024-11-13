logo

BTC/USD

88015.16

ETH/USD

3187.76

LTC/USD

73.69

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Масштабное отключение света в Одессе: полный список адресов
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабное отключение света в Одессе: полный список адресов

Восстановить электроснабжение должны до вечера

сегодня, 10:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Сегодня, 14 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Масштабное отключение света в Одессе: полный список адресов

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 17:00.

  • Абрикосова, 4-105а, А. Филатова, 6-12, Варненская, 2,2/корп.2,2/корп.3,4, Г. Крут, 6-8 б, Дачная, 4/2, Вторая, 18а ,б, 20, Дубовая Роща, 2-57, Люстдорфская дор., 56, Лигинская (Макаренко), 1-33, М. Троицкого, 3Б, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Рыбальская, 20, Ровно, 84 -195, Симоненко, 2а, Айвазовского (Тимирезева), 34, Дор. Фонтанская, 106/37, 106/40, пер. 1-й Равенства, 86-197, пер. Абрикосовая, 1-43, пер. Равенства, 92, пер. Свободы, 51а, пер. Янтарный, 6-8/корп.3, просп. Свободы, 31а.

Северный РЭС:

Работы до 17:00

  • А. Заболотного, 54-79, А. Сахарова, 28-46, В. Бувалкина (Генерала Бочарова), 57-75, Высоцкого, 1-25, Лузановская, 21-51, Марсельская, 32/1-60, Николаевская дор ., 162в, 249, Семена Палия, 83/1-133, Дембровская (Цимлянская), 17-46, пер. 1-й Лузановский, 1-11, пер. 2-й Лузановский, 1-5, просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114–130.

Центральный РЭС:

Работы до 17:00.

  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20, Богуна, 6а, 12/2, 21, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а, Малишевского (Гастело), 9-55, Гранатная, 1-25, И. Прибика (Минская), 7-49, Цветочная, 1-21, Апрельская, 1-33/1, Клименко, 25, 33в, Ближние Мельницы (Кондренко), Композитора Лятошинского ( Перепечка), Кордонная, 3а-74в, Косяченко О., 9-54, И. Фунтова (Бабаджаняна), 30-54, О. Вадатурского (Малиновского), 79-152, М. Лысенко (Корнюшина),1-27, Платанова, 1-126, Радостная, 114,116, С. Рихтера , 8-108, Сельская, 7-44, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, Текстильщиков, 1-14а, Т. Тесс, 1-60а, Тенистая, 9/корп.12, Туристская, 1-19, Ференца Листа (Елина), Дор. Овидиопольская, 3/1, пров. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Гранатный, 2-8/корп.1, пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5, 7, 9, пер. Граничный, 1-35, пер. Короткий, 2-4, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а, пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1-4 пер. Парашютный, 1,1б, пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25, пер. Туристский, 2-12б, проезд Сиреневый, 1-6.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами, опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/odesacityofficial/35240
Теги:

Новости

Все новости