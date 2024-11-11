Масштабное отключение света в Одессе: полный список адресов

Сегодня, 11 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 17:00.

Ахматовой, 6, 34-40, Костанди, 25-77а, Львовская, 52, Ровно, 2-28, 46а, Сумская, 24-69б, Айвазовского (Тимирязева), 72-84в, Харьковская, 1-20, Архитектора Шишкина), 39, Юннатов, 1-15, Елочная, 5, дорога Фонтанская, 129, Костанди, 60, Харьковская, 20б, пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106, пер. 1-й Юннатов, 1-12.

Работы до 19:00.

Айвазовского (Тимирязева), 34, Абрикосова, 4-105а, пер. Абрикосовый, 1-29, 43, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, пер. Львовский, 76, Ровно, 84, 88, 91, 98-104, 195, пер. 1-й Равенства, 90, 86, 197, пер. Равенства, 92, Рыболовная, 20, дорога Фонтанская, 106/37,40, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Северный РЭС:

Работы до 17:00

Метизна (1-я линия 8 марта), Ковровая (2-я линия 8 марта), Гобеленова (3а линия 8 марта), Фахова (4а линия 8 марта), Бондарная (5а линия 8 марта), Аграрная, 1-21.

Работы до 19:00

Академика Заболотного, 57/2-67, Балтская дорога, 37-84а, Вячеслава Кириллова, 1а-42, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-63, Главная, 1-33, Холмистая, 1-15, Звонка , 1-32, Жевахова, 19, 92, 94, Жевахова гора, 17, 72, 87, Закарпатская, 1-72, Кавказская, 1-41, Карьерная, 1-24, Февральская, 1-59, Марсельская, 36, 32/2, 32/1, 34, Петра Болбочана (Мичурина), 4а, Посевная, 1-56, Прокатная, 1-12а, ул. Семена Палия, 93, Флотская, 2-29а, Воловая Площадь (пл. Мичурина), 2-29а, Технарский пер. (1-й пер. 8 марта), Арковый пер. (2-й пер. 8 марта), Паркетный пер. (3й пер. 8 марта), Корковый пер. (4й пер. 8 марта), Анкерный пер. (6й пер. 8 марта), Мебельный пер. (8й пер. 8 марта), Волтона пер. (9-й пер. Восьмого марта), пер. 1-й, 2-й Февральский, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский, пер. Асеева, пер. Баркасный, 1, 1а, 2, 4, пер. Бориса Кифоренко, 2-35, пер. Владимира Терещенко, 7,13а, пер. Игоря Киселева, 1-33, пер. Кавказский, 1-8 пер. Навигационный, 1-19, пер. Неплия, 1-12, пер. Олега Андрейца, 1, 6, 7, 3, пер. Олега Стороженко, 2-10, пер. Александра Пресича, 2-26, 2-10, спуск Восьмого марта, 1-6.

Центральный РЭС:

Работы до 19:00.

Б-р Итальянский, 2-8, 11, Бажана, 1-20, О. Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а, Ближние Мельницы, Богуна, 6а, 12/2, 21, О .Вадатурского (Малиновского), 79-152, Большая Арнаутская, 24-91, Гимназическая, 3-30, Гранатная, 1-25, Европейская, 81-93, Йозефа Прибика, 7-49, Канатная, 72-81, Цветкова, 1-21, Квитнева, 1-33/1, Клименко, 25, 33в, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а, Композитора Лятошинского, Кордонная, 3а-74в, Косяченко Алексея, 1-44, Листа Ференца (Елина ), Малая Арнаутская, 36-107, Малишевского (Гастело), 9-55, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63, Михаила Емельяновича-Павленко (Мариинская), 1-6 , 30-54, Осипова, 39-50/52, Пантелеймоновская, 54-76, Платанова, Итальянская (Пушкинская), 41-83, Радостная, 114,116, Ришельевская, 66, 68, Святослава Рихтера, 8-109 -44, Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-25, Старорозничная, 16/18, 20, Текстильщиков, 1-14а, Тесс, 1-60, Туристская, 1-19, Успенская, 61, Ивана Фунтового (Бабаджаняна), Ямчитского, 3, 3а, дорога Овидиопольская, 3/1, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, пер. Бужовый пер. Гранатный, 2-8/1, пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5,7,9, пер. Граничный, 1-35, пер. Короткая, 2-4, пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1-4 пер. Ониловой, 13-17, пер. Парашютный, 1, 1б, пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25, пер. Туристский, 2-12б, проезд Бужковый, 1-6, просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33-41.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.