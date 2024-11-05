Масштабное отключение света в Одессе: полный список адресов

Сегодня, 5 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 18.00

Абрикосова, 4-105а, Дачная, 4/2, Дубовая Роща, 2-49/2, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Рыбальская, 20, Равенства, 84-195, Симоненко, 1-11а, Айвазовского (Тимирязева), 34, Дор. Фонтанская, 106/37,106/40, пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197, пер. Абрикосовая, 1-43, пер. Равенства, 92, пер. Свободы, 98, пров. Янтарный, 6-8/корп.3, просп. Свободы, 94-109.

Северный РЭС:

Работы до 19:00.

9-я линия на ж/м, 11-18а, 10-я линия на ж/м, 4-24, 11-я линия на ж/м, 7-16, 12-я линия на ж/м, 14- 18, 1-я Пересыпская, 2-24, 2-я Пересыпская, 3-30, 4-я Пересыпская, 1-28, 5-я Пересыпская, 2-35, 9-я Пересыпская, 3-14а, 10-я Пересыпская, 11-17, Андреевского, 10/12-16, Балтская дор., 8-18б, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 98- 187б, Гладкова, 78-293, Долинская, 3-13, Жевахова, 5, Железнодорожная, 5-100, Капитана Кузнецова, 71а-102, Керченская, 101-131, Л. Украинки, 86а, Лиманная, 12-105, Л. Симиренко, 2-33а, М. Боровского, 36А/3 , М. Гефта, 44, О. Головатого, 1-65, О. Чепиги, 4-52, 28 бригады (Паустовского), 3-27а, Республиканская, 194-289, Тепличная, 1-22а, Хаджибейская дор, 313, Церковная, 3-29, Ч. Казачества, 1 -37, 11-й Черноморский, 1-28, пров. 12-й Черноморский, 1-30, пер. 1-й Локомотивный, 1-20, пер. 1-й Пересыпский, 1/1, пер. 1-й Соляной, 1-47, пер. 2-й Керченский, 11-15, пер. 2-й Локомотивный, 3-22, пер. 2-й Соляной, 3-19, пер. 3-й Железнодорожный, 2/1, 6, пер. 3-й Локомотивный, 1-8, пер. 3-й Соляной, 1-3 пер. 4-й Соляной, 4-13, пер. 5-й Соляной, 5-17, пер. 6-й Соляной, 3-10, пер. 7-й Соляной, 4-24, пер. 9-й Черноморский, 2-4/2, пер. Лиманный, 3-19, просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114/1-159.

Центральный РЭС:

Работы до 17:00.

Бажана, 1-20, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99, Богуна, 6а, 12/2, 21, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а, Малишевского (Гастело), 9-55, Гранатная, 1 -25, Кочалова, 1-39, Цветкова, 1-21, Квитневая, 1-33/1, Клименко, 25, 33в, Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65, Кордонная, 3а-74в, пер. Кордонный, 1-35, Косяченко Алексея, 1-54/2, Лобачевского, 1-10, Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54, Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152, М. Лысенко (Корнюшина), 1а- 27а, Й. Прибика (Минская), 3-49, Платанова, 1-126, Радостная, 56-116, С. Рихтера, 8-109, Симфоническая, 5-Б, Сельская, 7-44, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, Текстильщиков, 1- 14а, Т. Тесс, 1-60а, Тенистая, 9/корп.12, Туристская, 1-19, пер. Туристский, 2-12б, Ф. Листа (Елина), Яблочкиной, 1-12, Дор. Овидиопольская, 3/1, пров. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.1, проезд Сиреневый, 1-6 пер. Гранатный, 2-8/корп.1, пер. Депутатский, 1-10, пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5-9, пер. Короткая, 2-4, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а, пер. Малиновский, 7 пер. Метрополитеновский, 1-9а, пер. Мостовой, 1-4 пер. Парашютный, 1-1б, пер. Скрипичный, 1-10б, пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25, пер. Яблочкиной, 9-12.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра с мобильного 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.