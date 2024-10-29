Масштабное отключение света в Одессе: полный список адресов

Сегодня, 29 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото: freepik

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 19:00

10-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 2-25, 11-я линия, 1-26а, 12-я линия, 9-26, 13-я линия, 9-26, 14-я линия, 9-26, 15-я линия, 1- 50, 16-я линия, 1-49, 16-я линия, 17-я линия, 1-44, 18-я линия, 2-49, 19-я линия, 1, 1а, 3, 5, 9-я линия, 10-26, Абрикосова, Одесской общины (Авдеева-Черноморского), Бернардацци, Бригадная, Андрея Музычки (Гвардейская), 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а, Гераниева, 2, Героев Пограничников, 4, Дачная, /2, Докова, 19, Вторая /Черноморка/, 18б, 20, Дубовая Роща, Валерия Самофалова (Каманина), 3, Кондрашина, 11-39/1, Контр-адмирала Лунина, 7а, 7Б, Костанди, 174- 196, 205-227а, Сечевых стрелков (Леваневского), 1/3, 1/3б, 4а, 9, 9а, Левитана, 74-116, 105-147, Лигинская (Макаренко), Николая Троицкого, 3Б, Анатолия Бачинского (Неделина) Окружная, 2-20в, Л. Курбаса (Петрашевского), 1-10, Б. Эдуардса (Писарева), 28-40, Рыбальская, 20, Равенства, 84-104,195, Симоненко, 1, 2а,11а, Судостроительная, 1 Айвазовского (Тимирязева), 34, Трудовая, 2-14, 16, 16/корп.1, Академика Вернадского (Тульская), Урожайная, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1, Чубаевская, 3, 3а, 5 , Штурвальная, 17а, Мачтовая, 18а, 20, 20/корп.1, 22, дорога Фонтанская, 106/40, пер. 1-й Равенства, 86,90, 197, пер. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а, пер. 5-й Проектируемый, 4, 6, 8, пер. Абрикосовая, 1-43, пер. Аркадиевский, 4, 4/6, пер. Ивана Франко, 1-13, пер. Костеловской, 6/в/1, 6в, пер. Гонсиоровского (пер. Леваневского), 9, пер. Равенства, 92, пер. Чубаевский, 1-17, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3, пр-т Адмиральский, 3-17, Калиновая (тупик Байкал), 2, 4, 6, 8, тупик Виноградный, 1, 3, 3/корп.3, 3а, 5, 7, пер. Толвинского (тупик Леваневского), 1/корп.3.

Центральный РЭС:

Работы до 19:00

Б-р. Французский, 48/50а, 54, 54/11, 54/16, 54/15, 54/15а, 54, 54/23, 54/23а, 54а, 54в, 54д, 54л, 85а, 89а, Компози ), 15-37а, Академическая, 6-26, Бажана, 1-20, Богуна, 6а,12/2, 21, Композитора Вербицкого (О. Вронского), Малишевского (Гастелло), Генуэзская, 20, Гранатная,1-25 , Цветочная, Кленовая, 4, 6, 11, 13, Клименко, 25, 33в, Ближние Мельницы (Кондренко), Кордонная, О. Косяченко, Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54, Добровольцев (Маршала Говорова) 26/корп.4, Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-131, 96-152, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Педагогическая, 16-44, пер. Педагогический, 3/корп.1, 2, 3, 4, Северная, 14, Платанова, пер. Клубничный, Балтиморская (Посмитного), 20,22, Радостная, 114, 116, Святослава Рихтера, 8-109, Сельская, 7-44, Солнечная, 4,8, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, Текстильщиков, 1- 14, Т. Тесс, 143Б, 2-60а, Тенистая, 6-16, Туристская, 2-19, Ференца Листа, Артура Савельева (Черняховского), 12-20, дорога Овидиопольская, 3/1, дорога Фонтанская, 36, 36Б , 49/1, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71/3, 73, 75, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-13, 15, 17, 19, пер. Гранатный, 2-8, пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5, 7, 9, пер. Граничный, 1, 3, 5, 7а, 7в, 9, 11, 13, 15, 15а, 25, 29, 35, пер. Короткая, 2, 3, 4, Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а, пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4, пер. Парашютный, 1, 1б, пер. Северный, 14 пер. Клубничный, 12, 18, 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24а, пер. Санаторий, 3, 6а, пер. Светлый, 1, 1Б, 2, 2а, 3, 8, 11, 13а, 14, пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25, пер. Туристский, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9-12, проезд Сиреневый, 1-6, пр-т Шевченко, 33, тупик Волна, 7, 7а, 10.

Северный РЭС:

Работы до 19:00

С 4-й по 55-ю линии на жилом массиве, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая, Адама Мицкевича, 1-35, Большая Садовая, Вишневая, Ветрогоновая, 16 -31, Владимира Винниченко, 26-49, Грина, 8-23, Трусовская (Дальневосточная), 5-19, Грушева (Демьянова), 1-13, Глаубермана (Державина), 2, Днепровская, 1-40, Жолио Кюри, 1-26, Ивана Луценко, 38, 47/1, 56, Капитана Кузнецова, 76-103, Керченская, 8-131, Конноармейская, Юзефа Крашевского (Крылова), 6-21, Крымская, 63, Бахмутская (Кури , Леси Украинки, 1-28, 86а, Котлеевская (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18, 20, Луцкая, Малая Садовая, 1-22, Мелитопольская, Чайкова (Молодогвардейская), 1-71, -87, Южная дорога, 2-62, Песочная, Праведников мира, 37-78, Ракетная, 1-18, Рельефная, 1-27, Раздельная, Мариупольская (Ростовская), 1-19а, Серогодского, Симферопольская, 1-24, Соляная, Степная, 1-14, Училищная, 22, 26, Центральная, 2-38, Черноморского Казачества, 1, 2, Шептицкого, 7-93, Яблочная, 1-4, дорога Николаевская, 65, пер. 2-й Керченский, 1-15, пер. Вишневый, 2-14, пер. Песочный, 1-4, пр-т Князя Владимира Великого (пр-т Добровольского), 1-57.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.