Масштабное отключение света в Одессе: полный список адресов

Сегодня, 23 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 17.00

Архитектурная, 10-14, Баштанная, 2, Котлеевская (Достоевского), 1-25, Арбузовая, 1-18, Китобойная, 2-19, Крымская, 1-3, Лядова, 10-15, Обильная, 1-2, Окружная, 17-42, Планетная, 1-38, Академика Вернадского (Тульская), 1-7, Флотская, 6-21, пер. 1-й, 2-й Китобойный, 4-50, пер. Достоевского, (пер. Исторический), 1-14, пер. Крымский, 1-22, пер. Славы, 1-6, пер. Флотский, 6-23, Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак. Глушко), 32.

Работы до 18.00

Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40, Равенства, 84-195, пер. 1й Равенства, 86-92,197, пер. Абрикосовый, 1-43, Фонтанская дор., 106/к37,40, пер. Янтарный, 6-8, Дачная, 3-30, Елочная, 2-38, Рыболовная, 20, Айвазовского (Тимиразева), 34, пер. 1й, 2й Дачный, 1-9, Львовская, 7-48, Сумская, 3, пер. Львовский, 2,2/1, Ахматовой, 1-20, Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30, Хрустальная, 1, пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22, пер. Летний, 5 пер. Ровный, 1-11.

Северный РЭС:

Работы до 18.00

1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садовая, 1-67, Чайкова (Молодогвардейская), 1-71, М.Садова, 2-22, В.Садова, 5-52, Южная дор., 4-62, Николаевская дор., 65, Глаубермана (Государство), 2.

Работы до 19.00

2а, 3я, 4а, 5а, 7а, 9а Пересыпская, 3-50, Балтская дор., 28, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, пер. Савранский (Большевицкий), 3-10, Карышковского, 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47, Жевахова гора, 3-81, Рыночная, 7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54, Локомотивная, 1-27, пер. 2й Керченский, 1-15, Ж.Кюри, 15-64, Марсельская, 1-20, Кап.Кузнецова, 69-108, Г.Обороны Одессы, 14-60, 9-я, 10а, 11-я, 12- а, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-24, 32-я, 39-я, 40-я линии на ж/м, Рельефная, 1-27, Князя Владимира Великого (Добровольского ), 61-98, Л.Украинки, 45-122, Керченская, 101-131, Мицкевича, 9, Центральная, 2-36, Степная, 1-14, Бахмутская (Курская), 82-165, Орловская, 1-13 , Победы, 47-87, Соляна, 4-8

Центральный РЭС:

Работы до 17.00

10 Апреля, 3, Тараса Кузьмина (Градоначальническая), 1, Кленовая, 2а, Партизанская, 3-30, Старопортофранковская, 28,30, Столпова, 2-18, Асташкина, 3, Разкидайловская, 1, Выездная, 1 , 1-19, Мечникова, 56-74.

Работы до 18.00

Преображенская, 27-66, Троицкая, 45-60, пер. Нечипоренко, 4-14, Дерибасовская, 18, Еврейская, 50-58, Европейская, 14-57, Новикова, 2-12, Новосельского, 84-110, Ковальская, 19-59, Тираспольская, 1-12, пер. Ониловой, 3-14, сквер Старобазарный, 3-7, Успенская, 60-105, Соборная пл., 1, Киры Муратовой (Л. Толстого), 17-19, пр. Украинских Героев (пр. Александровский), 27, Спиридоновская , 12-21, Нежинская, 64-72, пл. В.Холодной, 1,3, Жуковского (Караванского), 39

Работы до 19.00

Цветочная, 1-21, Кордонная, 3-74, Косяченко, 1-54, С.Рихтера, 8-109, Т.Тесс, 1-60, Овидиопольская дор., 3/1, Ольги Благовидовой (Кострова), 7- 37, Богуна, 6-21, Платанова, 1-126, Радостная, 114, 116, пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/2, проезд Сиреневый, 1-6, пер. Ковровый, 5-9, Гранатная, 1-25, Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30-54, Вадатурского (Малиновского), 79-152, пер. Мостовой, 1-4, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, пер. Гранатная, 2-8, пер. Граница, 1-35, пер. Парашютный, 1,1б, Туристская, 1-19, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99, пер.Короткий, 2-4, пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25, Текстильщиков 1-14, Малишевского (Гастелло), 9-55, Клименко, 25, 33в, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63, Л.Ференца (Елина), Тины , 9/12, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, пер. Туристский, 2-12, пер. Цветочный, 10.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.