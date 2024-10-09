Масштабное отключение света в Одессе: полный список адресов

Сегодня, 9 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 19.00

С 9 по 55 Линии на жилом массиве, Адама Мицкевича, 1-35, Вишневая, 1-43а, Демьянова, 1-13а, Днепровская,1-39, 2-40, Донецкая, 1,1а, 2,3,4, Жолио Кюри, 1-25, 2-26, Ивана Луценко, 38, 47/1, 56, Капитана Кузнецова, 71-102, Керченская, Конноармейская, Бахмутская (Курская), Леси Украинки, 86а, (Ломоносова) 13, 13а, 15, 16, 18, Луцкая, Мелитопольская, Победы, Песочная, Ракетная, 1-18, Рельефная, 1-27, Просторовая, Мариупольская (Ростовская), 1 — 19, Серогодского, Сим- 24, Соляна, Степная, 1 — 14, Центральная, Шептицкого, Яблочная, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, пер. 2-й Керченский, 1-15, пер. Вишневый, 2-14а, пер. Песочный, 1-4, просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 4-59.

Южный РЭС:

Работы до 17.00

Абрикосовая,4-16,45-105а, (Белорусская),24, 30, ГероевКрут, 39/корп.2,39/корп.3, 35, 37, 39, 45, 47, Дачная, 4/2, Дубовая Роща , Люстдорфская дорога, 158/3,158/4, 159, Лининская (Макаренко), Озерная, 43, Бориса Эдуардса (Писарева), 28, — 40 (парни), Проектируемая, 1/2/1, 1/корп.15, Рыбальская, 20, Равенства, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195, Симоненко, 1,11а, Айвазовского (Тимирязева), 34, дорога Фонтанская, 106/37, 106/42, 39, 42, 44а, 48, 51, 3-я Линия, 16, 18в, 30, 35, пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197, пер. Абрикосовая, 1-43, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

Большая Арнаутская, 50, 52, 59, 61, 63, Европейская, (Екатерининская), 72 — 93, Колонтаевская 23-39, Малая Арнаутская, 58, 73, Пантелеймоновская, 76, Ризовская, 25 — 38, 6

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.