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Масштабное отключение света в Одессе: полный список адресов

Восстановить электроснабжение должны до ночи

сегодня, 11:32
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 18 сентября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Масштабное отключение света в Одессе: полный список адресов

Отключение света. Фото: freepik

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 19.00

  • ул. Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 – 103, ул. Балтская дорога, 28 пер. Савранский (Большевицкий), 3-10, ул. Карышковского, 2 – 60, ул. Жевахова, ул. Жеваховая гора, 22, 30, 81, ул. Рыночная, 7, ул. 2-я Пересыпская, 32, 34, ул. 3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27, ул. 7-я Пересыпская, 8 – 50А, ул. 9-я Пересыпская, 7а, пер. 2-й Балтский, 1 – 32, пер. 3-й Балтский, 1 – 39, пер. 4-й Балтский, 2 – 14, пер. 5-й Балтский, 7 – 25, пер. 6-й Балтский, 1 – 47, пер. 7-й Балтский, 1 – 14, пер. 8-й Балтский, 1 – 11, ул. Локомотивная, 1 – 27, ул. Мицкевича, 9, ул. Рельефная, 1 – 27, ул. Степная, 1 – 14, пер. 1-й Черноморский, 3 – 18, 21-Б, 5 – 44А, пер. 2-й Черноморский, 1 – 34, пер. 3-й Черноморский, 1 – 34, пер. 4-й Черноморский, 1 – 43, пер. 5-й Черноморский, 1-19/10, пер. 6-й Черноморский, 1 – 10, пер. 7-й Черноморский, 1 – 8, пер. 8-й Черноморский, 1 – 54, пер. 9-й Черноморский, 6 – 18, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер. 13-й Черноморский, 1 – 44, пер. 1-й Балтский, 1 – 11, 39-я линия на жилом массиве, 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30, 40-я линия на жилом массиве, 5, ул. Победы, 47 – 87, ул. Соляная, 4 – 85, ул. Центральная, 2 – 36.

Южный РЭС:

Работы до 19.00

  • ул. Цветочная, 1 — 87/корп.5, ул. Толбухина, 1 – 34, дорога Фонтанская, 36А – 52.

Работы до 18.00

  • Ул. Симоненко, 2а, ул. Вторая, 20, ул. Вторая /Черноморка/, 18б.

Центральный РЭС:

Работы до 17.00

  • ул. Пантелеймоновская, 25, ул. Столбовая, 1, 19, ул. Партизанская, 7/9, пер. Шампанский, 12,14.

Работы до 14.00

  • ул. Гагаринское плато, 5а, бул. Французский, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г, ул. Генуэзская, 24/Б.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



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Источник: https://t.me/odesacityofficial/33121
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