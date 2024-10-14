Кулеба раскрыл детали атаки по Одессе: количество пострадавших выросло

14 октября российские войска в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру Одессы. В результате обстрела погиб один человек, еще восемь человек получили ранения. Все пострадавшие гражданские. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.



Атака по Одессе. Фото: comments

Среди поврежденных объектов — сухогруз под флагом Палау "OPTIMA", которое уже второй раз пострадало от российских атак. Первый удар по судну был нанесен неделю назад, тогда пострадали члены иностранного экипажа.

Также было повреждено судно "NS Moon", находившееся под флагом Белиза.

Кроме того, обстрелы уничтожили зерновой склад, повредили грузовые краны, складские помещения, технику, здания филиала Администрации морских портов и несколько автомобилей.

Враг еще раз отчитывается о якобы попадании в военные объекты. В реальности – целые одни и те же: гражданские суда, зернохранилища, терминалы. Инфраструктура, благодаря которой мы обеспечиваем продовольственную безопасность мира, которую Россия в очередной раз ставит под угрозу, нивелируя все нормы международного права, – говорится в сообщении Кулебы.

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Ранее в Одесской области, как и в других южных регионах Украины, объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов. По данным Воздушных сил ВСУ, была высока вероятность атаки со стороны России, что и повлекло массовое оповещение. Одесситы услышали сирены тревоги около полудня, после чего услышали взрывы.

Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.