Кто готовил захват власти в Одессе: расследование СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР нейтрализовали оперативно-боевую группу военной разведки россии в Одессе. В результате спецоперации в областном центре задержан руководитель вражеской ячейки и его "правая рука". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержание подозреваемых, фото: СБУ

У них изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.

По инструкции российской спецслужбы еще в начале полномасштабного вторжения россии злоумышленники готовились к силовому захвату госучреждений в Одесской области. Кроме штурмов админзданий фигуранты должны были атаковать Силы обороны с тыла, если бы оккупанты приближались к портовому городу.

Впрочем, после неудач рашистов на фронте эта оперативно-боевая группа была переведена в режим ожидания и была активирована только летом 2024 года, когда она получила тайные задачи.

Служба безопасности Украины сорвала вражеские намерения: задокументировала подрывную деятельность и нейтрализовала группу сразу после того, как ее "активировал" враг.

По материалам дела, резидентом (старшим) агентурно-боевой группы российского гру был 49-летний житель временно оккупированного Крыма.

После захвата полуострова он переехал в Одессу, где в начале полномасштабной войны начал формировать оперативно-боевые отряды под видом нескольких общественных организаций.

Для общества ОО занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных – штурмовую группу.

В подборе потенциальных кандидатов фигуранты предпочитали граждан со специальными навыками, опытом ведения боевых действий или узкопрофильным специалистам.

В случае захвата Одессы участникам группы обещали "должности" в местной оккупационной администрации россии.

В общей сложности фигуранты завербовали в состав вражеской ячейки более двух десятков человек, которые подчинялись своему руководителю по принципам военной иерархии. Все они находятся под следствием, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

Во время обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения изъяты инструкции по взрывной деятельности, холодное оружие, в том числе с логотипом спецслужб россии, и компьютерная техника с поличным.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

◾ ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

◾ чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили совместно со следственным подразделением СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.