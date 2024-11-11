Коллаборант устроился на работу в ТЦК в Одесской области: детали резонансного дела

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Амбарцумян Анна
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего инспектора "Дарьевской колонии", который сотрудничал с российскими захватчиками во время оккупации Херсонской области. После освобождения региона мужчина устроился в один из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одесской области и продолжил свою работу, скрывая связи с оккупантами. Сейчас обвинение направлено в суд, и коллаборант может получить до 15 лет тюрьмы.
Коллаборант работник ТЦК в Одесской области. Фото: ГБР
Во время оккупации Херсонской области экс-сотрудник "Дарьевской колонии" решил перейти на сторону захватчиков. Он остался на своем посту, работая под руководством новой, оккупационной "власти", пока часть региона не была уволена Вооруженными Силами Украины.
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