Коллаборант устроился на работу в ТЦК в Одесской области: детали резонансного дела

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего инспектора "Дарьевской колонии", который сотрудничал с российскими захватчиками во время оккупации Херсонской области. После освобождения региона мужчина устроился в один из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одесской области и продолжил свою работу, скрывая связи с оккупантами. Сейчас обвинение направлено в суд, и коллаборант может получить до 15 лет тюрьмы.

Коллаборант работник ТЦК в Одесской области. Фото: ГБР

Во время оккупации Херсонской области экс-сотрудник "Дарьевской колонии" решил перейти на сторону захватчиков. Он остался на своем посту, работая под руководством новой, оккупационной "власти", пока часть региона не была уволена Вооруженными Силами Украины.

Как коллаборант оказался в ТЦК Одесчины

После деоккупации Херсонщины мужчина не выехал на оставшиеся под контролем российские военные территории, а остался на подконтрольной Украине территории. Позже он был мобилизован и присоединился к одному из ТЦК Одесской области, где занимался вручением военнообязанных повесток. Коллегам бывший инспектор рассказывал о своей проукраинской позиции, скрывая собственное участие в деятельности оккупационных властей.

В результате совместной работы Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины, перебежчик был разоблачен. Он обвиняется в коллаборационной деятельности по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины. Если его вина будет доказана, мужчина может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.