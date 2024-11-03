Когда начнется отопительный сезон в Одессе: названа дата

С понедельника, 4 ноября, в Одессе начнется отопительный сезон, включающий постепенное подключение теплоснабжения по всему городу. Согласно графику, первыми к отоплению будут подключены заведения социальной инфраструктуры, а затем жилые дома. Об этом сообщает Одесский городской совет.

Отопительный сезон. Фото: freepik

В первую очередь тепло появится в учреждениях, обеспечивающих критически важные социальные услуги. Это детские сады, школы и медицинские учреждения. Их подключение к системам централизованного отопления позволит защитить от холода наиболее уязвимые категории населения, в том числе детей и пациентов больниц.

Вторым этапом начнется постепенное представление теплоносителя в жилые дома. Учитывая техническую сложность запуска отопительной системы, полное подключение города к теплу будет длиться около недели или чуть больше – до 10 дней.

Тариф на тепло

В отопительном сезоне 2023-2024 годов тариф на тепло для населения не будет повышаться. Это стало возможным благодаря тому, что Кабинет Министров Украины продлил действие специальных обязанностей на рынке природного газа до 15 апреля 2024 года. Это означает, что компания "Нафтогаз" и дальше будет продавать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене. Этот тариф был установлен Кабинетом Министров Украины для обеспечения стабильности цен на тепло для населения в условиях военного положения.

Напомним, в Украине идет процесс подключения теплоснабжения к объектам социальной инфраструктуры в рамках подготовки к отопительному сезону. Этот этап чрезвычайно важен, ведь позволяет выявить и исправить недостатки до начала холодов.



