logo

BTC/USD

63008.85

ETH/USD

2603.37

LTC/USD

66.16

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

46.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса К вечеру часть Одессы останется без света: список адресов
commentss НОВОСТИ Все новости

К вечеру часть Одессы останется без света: список адресов

Восстановить электроснабжение должны до ночи

сегодня, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Сегодня, 24 сентября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

К вечеру часть Одессы останется без света: список адресов

Отключение света. Фото: freepik

Адреса отключений света в Одессе

Северный РЭС:

Работы до 19:00

  • 9-я линия на жилом массиве, 11-18а, 10-я линия на жилом массиве, 4-18, 11-я линия на жилом массиве, 7-16, 12-я линия на жилом массиве, 14-18, Героев обороны Одессы, 48-56, Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3, Капитана Кузнецова, 92-102, Керченская, 101-131, Леси Украинки, 45, пер. 2-й Керченский, 1-15.

Центральный РЭС:

Работы до 17:00

  • Адмирала Лазарева, 17-70, Бажана, 5, Богдана Хмельницкого, 13-59, Болгарская, 35-72, Генерала Цветаева, 18-32, Степная, 27-52, Запорожская, 22-30, 30/пом.1, Мельницкая , 1, 2, Средняя, 47, пл. Алексеевская, 1-31, пер. 2-й Лермонтовский, 1, 11, пер. Благовидова, 13, пров. Высокий, 2-12/4, пер. Мукачевский, 4А-6/8.

Работы до 19.00

  • Святослава Рихтера, Богдана Хмельницкого, 15/19, Квиткова, 1-21, Косяченко Алексея, Татьяны Тесс, 3а-43б, дорога Овидиопольская, 3/1, Ольги Благовидовой (Кострова), 1, 1/корп.1, 1в, 2 , 3, 3/1, 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а, Богуна, 6а, 12/2, 21, Радостная, 114, 116, 118, Платанова, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, проезд Бужковый, пер. Ковровый, 5-9, Гранатная, 1-25, пер. Гранатный, 2-8/корп.1, Малиновского, Бабаджаняна, 30-54, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, пер. Малиновский, 7, Апрельская, 1-33/1, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Сельская, 7-44, Туристская, 7а-19, 29, 49а, Композитора Лятошинского (Перепечка), 50-65, пер. Короткий, 2, 3,4, Текстильщиков, 1-14а, Мостовой, 2б-55, Клименко, 25, 33в, Кордонная, пер. Кордонный, 1-35, Ближние мельницы (Кондренко), 1-95, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а, Ференца Листа (Елина), 1-9, пер. Парашютный, 1, 1б, Спартаковская, пер. Спартаковский, 25, пер. Туристский, 2-12б, пер. Прохоровский, 3, 5, 7, Прохоровская, 43.

Южный РЭС:

Работы до 17.00

  • Куприна, 1-54, Репина, 1в, 1к-7, дорога Фонтанская, 16-149, Ивана Франко, 41, 45, 47, 49, 55, Неделина, 58-111, Бригадная, 5, 54б, 51а, 4 44, Штурвальная, 17а, Контр-адмирала Лунина, 7а, 7б, Мачглава, 20/корп.1, 22, просп. Адмиральский, 3-17, Окружная, Одесской общины (Авдеева-Черноморского), 8-159, Урожайная, 28г, Бернардацци, Баштанная, 6-10, Валерия Самофалова (Каманина), 3, пер. Костеловской, 2-8, пер. Мореходный, 13, 12, Чубаевская, 3, 5, 11, пер. Чубаевский, 1-17, Академическая, 5,7/9а, пер. Академический, 7/9, Городня, 1-61, Достоевского (Драгоманова), 2, 8-23, пер. Кордонный, Астрономическая, 2-26, Дмитриевская (Дмитрия Донская), Лазурский переулок (пер. Дмитрия Донская), Музыкальная (Композитора Глинки), 10-18, Петрашевского (Леся Курбаса), 17-36, 44, 46а , 22, 24а, 31а, 33, 36, Ромашкова, Толбухина, Дмитрия Яворницкого (Уральская), 3-28, Фурманова, 1-19, Рислинга переулок (пер. Уральский), пер. Астрономический, 4-18, Жаботинского, 11-57, Ефима Геллера, 31-90, Урожайная, 1-6, Докова, 19, Судостроительная, Трудовая, 2-16, Гераниева, 2, Героев-Пограничников, 4, пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а, пер. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а, пер. 5-й Проектируемый, 8-33, Гвардейская, 2-21, Немировича-Данченко, 1-14, Обильная (Обильная), 8, Сакко, 2а, 6, Собинова, 1-18, Толбухина, 20-81, Медовый переулок (пер. Щукина), 1 — 5/корп.2, Садовая Балка, 45, Пилотная, 1-133ж, пер. Глинки, 2а, 12, 16, пер. Тупиковый, 1-12, Штурвальная, 15-21, Симоненко, 1, 11а, Педагогическая, 21, Академика Вернадского (Тульская), 18-51, Китобойная, 6, пер. 2-й Китобойный, 1-18а, Черниговская, 1-24, пер. Черниговский, 1а.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/odesacityofficial/33318
Теги:

Новости

Все новости