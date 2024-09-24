К вечеру часть Одессы останется без света: список адресов

Сегодня, 24 сентября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Отключение света. Фото: freepik

Адреса отключений света в Одессе

Северный РЭС:

Работы до 19:00

9-я линия на жилом массиве, 11-18а, 10-я линия на жилом массиве, 4-18, 11-я линия на жилом массиве, 7-16, 12-я линия на жилом массиве, 14-18, Героев обороны Одессы, 48-56, Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3, Капитана Кузнецова, 92-102, Керченская, 101-131, Леси Украинки, 45, пер. 2-й Керченский, 1-15.

Центральный РЭС:

Работы до 17:00

Адмирала Лазарева, 17-70, Бажана, 5, Богдана Хмельницкого, 13-59, Болгарская, 35-72, Генерала Цветаева, 18-32, Степная, 27-52, Запорожская, 22-30, 30/пом.1, Мельницкая , 1, 2, Средняя, 47, пл. Алексеевская, 1-31, пер. 2-й Лермонтовский, 1, 11, пер. Благовидова, 13, пров. Высокий, 2-12/4, пер. Мукачевский, 4А-6/8.

Работы до 19.00

Святослава Рихтера, Богдана Хмельницкого, 15/19, Квиткова, 1-21, Косяченко Алексея, Татьяны Тесс, 3а-43б, дорога Овидиопольская, 3/1, Ольги Благовидовой (Кострова), 1, 1/корп.1, 1в, 2 , 3, 3/1, 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а, Богуна, 6а, 12/2, 21, Радостная, 114, 116, 118, Платанова, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, проезд Бужковый, пер. Ковровый, 5-9, Гранатная, 1-25, пер. Гранатный, 2-8/корп.1, Малиновского, Бабаджаняна, 30-54, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, пер. Малиновский, 7, Апрельская, 1-33/1, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Сельская, 7-44, Туристская, 7а-19, 29, 49а, Композитора Лятошинского (Перепечка), 50-65, пер. Короткий, 2, 3,4, Текстильщиков, 1-14а, Мостовой, 2б-55, Клименко, 25, 33в, Кордонная, пер. Кордонный, 1-35, Ближние мельницы (Кондренко), 1-95, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а, Ференца Листа (Елина), 1-9, пер. Парашютный, 1, 1б, Спартаковская, пер. Спартаковский, 25, пер. Туристский, 2-12б, пер. Прохоровский, 3, 5, 7, Прохоровская, 43.

Южный РЭС:

Работы до 17.00

Куприна, 1-54, Репина, 1в, 1к-7, дорога Фонтанская, 16-149, Ивана Франко, 41, 45, 47, 49, 55, Неделина, 58-111, Бригадная, 5, 54б, 51а, 4 44, Штурвальная, 17а, Контр-адмирала Лунина, 7а, 7б, Мачглава, 20/корп.1, 22, просп. Адмиральский, 3-17, Окружная, Одесской общины (Авдеева-Черноморского), 8-159, Урожайная, 28г, Бернардацци, Баштанная, 6-10, Валерия Самофалова (Каманина), 3, пер. Костеловской, 2-8, пер. Мореходный, 13, 12, Чубаевская, 3, 5, 11, пер. Чубаевский, 1-17, Академическая, 5,7/9а, пер. Академический, 7/9, Городня, 1-61, Достоевского (Драгоманова), 2, 8-23, пер. Кордонный, Астрономическая, 2-26, Дмитриевская (Дмитрия Донская), Лазурский переулок (пер. Дмитрия Донская), Музыкальная (Композитора Глинки), 10-18, Петрашевского (Леся Курбаса), 17-36, 44, 46а , 22, 24а, 31а, 33, 36, Ромашкова, Толбухина, Дмитрия Яворницкого (Уральская), 3-28, Фурманова, 1-19, Рислинга переулок (пер. Уральский), пер. Астрономический, 4-18, Жаботинского, 11-57, Ефима Геллера, 31-90, Урожайная, 1-6, Докова, 19, Судостроительная, Трудовая, 2-16, Гераниева, 2, Героев-Пограничников, 4, пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а, пер. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а, пер. 5-й Проектируемый, 8-33, Гвардейская, 2-21, Немировича-Данченко, 1-14, Обильная (Обильная), 8, Сакко, 2а, 6, Собинова, 1-18, Толбухина, 20-81, Медовый переулок (пер. Щукина), 1 — 5/корп.2, Садовая Балка, 45, Пилотная, 1-133ж, пер. Глинки, 2а, 12, 16, пер. Тупиковый, 1-12, Штурвальная, 15-21, Симоненко, 1, 11а, Педагогическая, 21, Академика Вернадского (Тульская), 18-51, Китобойная, 6, пер. 2-й Китобойный, 1-18а, Черниговская, 1-24, пер. Черниговский, 1а.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.