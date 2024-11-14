"И смех, и грех": Уполномоченный по антикоррупции в Одесской области задержан за взятку

В Одесской области разоблачена коррупционная схема, в рамках которой уполномоченный по антикоррупционной деятельности государственного предприятия и его сообщник требовали 17 000 долларов США за влияние на решение о снятии с военного учета. Злоумышленники обещали военнообязанному оформить фиктивную медицинскую документацию для признания его непригодным к службе. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Уполномоченный по антикоррупции в Одесской области задержан за взятку. Фото: od.gp.gov.ua

Разоблачение коррупции среди должностных лиц

При процессуальном руководстве Доброславской окружной прокуратуры Одесской области сотрудники правоохранительных органов разоблачили коррупционную схему, в которой принимали участие должностные лица государственного предприятия. Им инкриминированы вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 17 000 долларов США за помощь в снятии с военного учета.

В течение нескольких месяцев подозреваемые оказывали давление на военнообязанного, угрожая нарушением его прав в случае отказа от выплаты. Злоумышленники были задержаны при получении части неправомерной выгоды. В настоящее время им объявлено подозрение по статье 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение и вымогание неправомерной выгоды). Следователи избрали подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, работники Государственного бюро расследований (ДБР) в сотрудничестве с Госпогранслужбой разоблачили киевского правоохранителя, организовавшего переправку мужчин призывного возраста через украинско-венгерскую границу. За помощь в незаконном выезде в Европу он получил немалые суммы.