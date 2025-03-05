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Громкое дело Борисова: эксвоенкома Одесчины могут заключить в тюрьму на 12 лет

В Испании нашли виллу военкома из Одесчины

сегодня, 13:33
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Амбарцумян Анна








ГБР завершило расследование громкого дела в отношении бывшего руководителя Одесского областного ТЦК и СП, обвиняемого в масштабном отмывании средств. По данным следствия, чиновник через подставных лиц и родственников легализовал более 140 миллионов гривен, приобретя элитную недвижимость за границей и дорогие авто. Обвинительный акт уже направлен в суд – эксвоенком может быть заключен на 12 лет с конфискацией имущества.

Громкое дело Борисова: эксвоенкома Одесчины могут заключить в тюрьму на 12 лет

Фото: dbr.gov.ua

Следователи установили, что члены семьи фигуранта покупали дорогие автомобили в Украину, а затем вывозили их за границу. Также задокументировано приобретение недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен. Разница между законными доходами семьи и стоимостью имущества составила более 140 миллионов гривен, источник которых не подтвержден документально.

Для сокрытия собственности и ее происхождения эксначальник использовал сложные финансовые схемы, банковские операции и другие сделки. Ему инкриминируют организацию легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией активов.


Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Одессе разоблачили семейного врача, который за деньги "решал вопрос" об уклонении от военной службы. Медик организовал схему, благодаря которой военнообязанные могли получить фиктивные справки о госпитализации и избежать мобилизации. Стоимость такой услуги составляла 600 долларов. Правоохранители задержали подозреваемого при получении взятки.




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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-peredalo-v-sud-spravu-pro-vidmivannya-140-mln-grn-eksnachalnikom-odeskogo-tck-ta-sp
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