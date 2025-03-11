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Горели резервуары с горючим и склад игрушек: россияне атаковали Одессу

Взрывы и прилеты в Одессе: оккупанты атаковали город дронами

сегодня, 09:15
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Недилько Ксения

В результате очередной российской атаки в городе Одесса загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Горели резервуары с горючим и склад игрушек: россияне атаковали Одессу

Ликвидация последствий обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

Более сотни спасателей, добровольцев, бойцов Национальной гвардии и местных пожарных команд трудились над ликвидацией последствий удара.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

"В результате вражеской атаки на город вечером 10 марта произошло повреждение хозяйственных и складских помещений на разных участках города общей площадью более 2780 квадратных метров.

КП "Городские дороги" ведет ликвидацию последствий атаки", – сообщил мэр Геннадий Труханов.

Горели резервуары с горючим и склад игрушек: россияне атаковали Одессу - фото 2
Горели резервуары с горючим и склад игрушек: россияне атаковали Одессу - фото 3
Горели резервуары с горючим и склад игрушек: россияне атаковали Одессу - фото 4
Горели резервуары с горючим и склад игрушек: россияне атаковали Одессу - фото 5
Горели резервуары с горючим и склад игрушек: россияне атаковали Одессу - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью и утром в Москве, Московской области и других областях России раздаются мощные взрывы из-за атаки беспилотников. В Минобороны РФ сообщалось об "сбитии" рекордного количества дронов.

"В минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 337 украинских беспилотных летательных аппаратов", – пишут в Минобороны страны-агрессора.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала якобы "причины", почему именно сегодня Россия подверглась массированной атаке, а также обвинила во всем Украину.

"Уже не впервые визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники в столицу, когда ее посещает Генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского свели к уровню говорящей, лишив первоначального смысла – обеспечению безопасности и сотрудничества в Европе", – заявила Захарова.



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