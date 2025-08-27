Украинские чиновники продолжают шиковать во время войны, щеголяя своими дорогими нарядами, обувью, драгоценностями и другими аксессуарами, которые не по карману обычным украинцам и которые видели такие бренды только в модных журналах.

Глава Одесской ОВА похвастался костюмом, дороже, чем у Ермака

Однако даже в военное время чиновники не боятся показывать свой достаток.

Во время празднования Дня Независимости Украины главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера заметили в костюме от бренда Brioni. На официальном сайте такие костюмы стоят от 4 с половиной до 12 тысяч фунтов стерлингов.

Именно тот, что был одет на Кипера, стоит 4690 фунтов стерлингов, что в гривневом эквиваленте – около 261 тысячи гривен.

Стоит отметить, что Кипер "переплюнул" даже главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака в своем сером Tom Ford, в котором Ермак ездит на международные встречи и переговоры. Его костюм стоит всего 3400 евро, что по сравнению с костюмом Кипера на сто тысяч гривен дешевле.

В целом Одесская область стала фэшн-регионом за время войны. Здесь не хуже одевается и мэр областного центра Геннадий Труханов, которого часто замечают в люксовых вещах итальянского бренда Brunello Cucinelli.

Так, одна только футболка этого бренда, с гербом Одессы стоит более 23 тысяч гривен.

Что касается костюмов Труханова, то здесь ему еще не "тягаться" с главой ОВА, новый костюм от итальянского бренда Corneliani стоит всего 63 600 грн. Дополняют образ кроссовки от Loro Piana за 530 евро. Хотя "засветился" мэр города в таком образе только на обычной сессии горсовета, поэтому, вероятно, праздничные "луки" будут несколько дороже.