Геологи или мошенники? Как в Одесской области маскировали незаконную добычу известняка

В Одесском районе правоохранители разоблачили преступную группу, которая осуществляла незаконную добычу известняка, маскируя свои действия как геологические исследования. Четверо местных жителей, среди которых руководитель горнодобывающего предприятия, получили подозрение за незаконную добычу полезных ископаемых и легализацию преступного имущества. Сумма ущерба от незаконной деятельности составляет более 1,2 миллиона гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Незаконная добыча известняка. Фото: Офис генерального прокурора

В ходе операции правоохранители задержали четырех человек, наладивших схему незаконной добычи известняка, используя геологическое исследование как прикрытие для промышленной эксплуатации недр. По данным следствия, директор предприятия организовал добычу камня без надлежащих разрешительных документов и с нарушением экологических норм. Совместно с инженером-технологом и двумя шахтерами он проводил добычу известняка с помощью специализированной техники в подземных шахтах, не входивших в утвержденный геологический план.

Несмотря на официальное разрешение на геологическое исследование, настоящие места добычи существенно различались от указанных в документах. Известняк использовали в качестве строительного материала, который затем продавали заказчикам, получая незаконную прибыль. За время деятельности преступной группы было незаконно добыто продукции на сумму почти 1,3 млн грн.

В ходе обысков правоохранители изъяли спецтехнику, более 8 тысяч единиц продукции, товарно-транспортные накладные, а также черновые записи и электронные носители с поличным. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых, речь идет о возможном содержании под стражей. Досудебное расследование продолжается.