ГБР разоблачило схему фиктивной инвалидности в Одесском МСЭК



















Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило массовую схему коррупции в Одессе. Она заключалась в незаконном получении статуса инвалидности для военнообязанных. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Коррупция в МСЭК. Фото: ГБР

Схема фальсификации медицинских документов

По данным следствия, врачи, работавшие в Одесской областной клинической больнице, начали оказывать "платные услуги" мужчинам призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации. В преступную схему были привлечены 12 медицинских работников из разных медицинских учреждений, а также должностные лица Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы и их родственники, выполнявшие функции посредников.

Врачи придумывали диагнозы здоровым мужчинам и создавали фальшивые медицинские документы, включая снимки с МРТ. В дальнейшем, с готовым пакетом документов, военнообязанные обращались в МСЭК, где их встречали "свои" члены комиссии, оформлявшие им группы инвалидности.

Стоимость фиктивной инвалидности

Услуги врачей стоили от шести до двенадцати тысяч долларов, стоимость зависела от сложности диагноза и желаемой группы инвалидности. Пока известно о 42 военнообязанных, которые воспользовались этой схемой, еще несколько человек находятся на этапе установления.

Обыски и задержание

Сотрудники ГБР провели 28 обысков на местах работы и проживания участников преступной группы. Во время обысков изъята медицинская документация, наличные деньги на сумму более 80 тысяч долларов США и три автомобиля.

Организатор схемы был задержан и получил подозрение в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По этой статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.





Напомним, в Винницкой области правоохранители и СБУ разоблачили коррупционную схему, организованную директором медицинского учреждения, которая получала взятки за содействие в установлении группы инвалидности. За 3 300 долларов США она пообещала дочери пожилой женщины повлиять на решение врачей МСЭК, чтобы те присвоили ее матери статус инвалида, нуждающегося в постоянном уходе.