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ЕС выделяет 50 млн евро на восстановление портов Украины: что изменится

Финансирование позволит ремонтировать стратегически важные объекты, поврежденные в результате военных действий, и обустраивать новые элементы инфраструктуры

сегодня, 14:39
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Амбарцумян Анна

Украина получит 50 миллионов евро бюджетной поддержки Европейского Союза для модернизации и ремонта портовой инфраструктуры. Это критически важная помощь для восстановления пострадавших в результате агрессии россии объектов. Выделенные средства будут способствовать укреплению транспортного потенциала страны и сохранению ее роли ключевого партнера в обеспечении продовольственной безопасности мира. Чем еще поможет эта инициатива – узнайте дальше.

ЕС выделяет 50 млн евро на восстановление портов Украины: что изменится

Порт "Одесса". Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины принял решение направить 50 миллионов евро от Европейского Союза на ремонт и улучшение портовой инфраструктуры. Эти средства станут основой для восстановления стратегически важных объектов, пострадавших из-за военной агрессии России.

Планируется, что финансирование будет использовано на реализацию ряда проектов, в частности, капитальный ремонт путепровода Одесского морского порта, обустройство портовых объектов и усиление их защиты. Это также будет способствовать устойчивому функционированию морских портов и наращиванию их пропускной способности.

"Это весомый вклад в обеспечение стабильной работы украинских портов, которые несмотря на сложные условия, продолжают свою деятельность и демонстрируют высокую эффективность. Украина остается надежным партнером и гарантом продовольственной безопасности для многих стран", — отметил замминистра Тимур Ткаченко.

Он также поблагодарил президентку Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен за поддержку Украины.

Следует отметить, что морские порты Украины продолжают работать с высокой эффективностью. С начала 2024 года их объем грузооборота уже достиг 91,1 млн. тонн.



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Источник: https://www.mtu.gov.ua/news/36264.html#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2%2050%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD,%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5
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