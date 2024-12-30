ЕС выделяет 50 млн евро на восстановление портов Украины: что изменится

Украина получит 50 миллионов евро бюджетной поддержки Европейского Союза для модернизации и ремонта портовой инфраструктуры. Это критически важная помощь для восстановления пострадавших в результате агрессии россии объектов. Выделенные средства будут способствовать укреплению транспортного потенциала страны и сохранению ее роли ключевого партнера в обеспечении продовольственной безопасности мира. Чем еще поможет эта инициатива – узнайте дальше.

Порт "Одесса". Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины принял решение направить 50 миллионов евро от Европейского Союза на ремонт и улучшение портовой инфраструктуры. Эти средства станут основой для восстановления стратегически важных объектов, пострадавших из-за военной агрессии России.

Планируется, что финансирование будет использовано на реализацию ряда проектов, в частности, капитальный ремонт путепровода Одесского морского порта, обустройство портовых объектов и усиление их защиты. Это также будет способствовать устойчивому функционированию морских портов и наращиванию их пропускной способности.

"Это весомый вклад в обеспечение стабильной работы украинских портов, которые несмотря на сложные условия, продолжают свою деятельность и демонстрируют высокую эффективность. Украина остается надежным партнером и гарантом продовольственной безопасности для многих стран", — отметил замминистра Тимур Ткаченко.

Он также поблагодарил президентку Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен за поддержку Украины.

Следует отметить, что морские порты Украины продолжают работать с высокой эффективностью. С начала 2024 года их объем грузооборота уже достиг 91,1 млн. тонн.