ЕС выделяет 50 млн евро на восстановление портов Украины: что изменится

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Амбарцумян Анна
Украина получит 50 миллионов евро бюджетной поддержки Европейского Союза для модернизации и ремонта портовой инфраструктуры. Это критически важная помощь для восстановления пострадавших в результате агрессии россии объектов. Выделенные средства будут способствовать укреплению транспортного потенциала страны и сохранению ее роли ключевого партнера в обеспечении продовольственной безопасности мира. Чем еще поможет эта инициатива – узнайте дальше.
Порт "Одесса". Фото из открытых источников
Кабинет Министров Украины принял решение направить 50 миллионов евро от Европейского Союза на ремонт и улучшение портовой инфраструктуры. Эти средства станут основой для восстановления стратегически важных объектов, пострадавших из-за военной агрессии России.
Планируется, что финансирование будет использовано на реализацию ряда проектов, в частности, капитальный ремонт путепровода Одесского морского порта, обустройство портовых объектов и усиление их защиты. Это также будет способствовать устойчивому функционированию морских портов и наращиванию их пропускной способности.
Он также поблагодарил президентку Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен за поддержку Украины.
Следует отметить, что морские порты Украины продолжают работать с высокой эффективностью. С начала 2024 года их объем грузооборота уже достиг 91,1 млн. тонн.
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