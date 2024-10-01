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Эксправохранитель из Одесчины может попасть за решетку на 8 лет: какие обвинения

В Одесской области будут судить эксправохранителя, который в нетрезвом состоянии вызвал ДТП

сегодня, 10:51
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Амбарцумян Анна

В Одесской области завершено досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который во время алкогольного опьянения стал виновником ДТП возле села Еремеевка. Материалы дела переданы в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Эксправохранитель из Одесчины может попасть за решетку на 8 лет: какие обвинения

Суд. Фото из открытых источников

Событие произошло в декабре 2023 года, когда обвиняемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в машине находились три пассажира. На большой скорости, которая достигала 140-160 км/ч, авто врезалось в двигавшийся в том же направлении грузовик. В результате аварии один из пассажиров получил серьезные травмы, ему ампутировали ноги, а другой получил многочисленные переломы и травмы. В крови водителя обнаружили 1,47 промилле алкоголя.

Правоохранитель уволен с должности, а суд будет рассматривать обвинения в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к тяжелым травмам (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Процессуальное наблюдение по делу осуществляла Одесская областная прокуратура.

Эксправохранитель из Одесчины может попасть за решетку на 8 лет: какие обвинения - фото 2
Эксправохранитель из Одесчины может попасть за решетку на 8 лет: какие обвинения - фото 3
Эксправохранитель из Одесчины может попасть за решетку на 8 лет: какие обвинения - фото 4

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в связи со смертью военнослужащего в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). За рулем автомобиля, совершившего наезд, находился один из руководителей Нежинского районного управления полиции.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине за последние восемь месяцев в дорожных авариях погибли почти две тысячи человек. Это больше, чем в прошлом, на 10,5%. Всего с января по август в Украине произошло 16 621 ДТП. Причины и обстоятельства ДТП варьируются, но основными факторами, приводящими к роковым последствиям, остаются нарушения скорости и правил маневрирования. Всего из-за превышения скорости погибли 1093 человека. Еще 305 смертельных случаев произошло из-за неправильного маневрирования водителей.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/na-odeshhini-za-materialami-dbr-suditimut-pravoohoroncya-yakij-napidpitku-skoiv-dtp#gallery-4
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