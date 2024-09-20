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Экспортер сельхозпродукции пытался украсть у государства 27 миллионов гривен

В Одесской области предприятие возместило более 27 млн грн неуплаченных налогов

20 сентября 2024, 11:25
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Амбарцумян Анна

Финансовый директор одесского предприятия будет судим за уклонение от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов гривен. Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по нему по факту умышленного сокрытия доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Экспортер сельхозпродукции пытался украсть у государства 27 миллионов гривен

Экспортер сельхозпродукции. Фото: БЭБ

По данным следствия, обвиняемый, будучи экспортером, не отразил в налоговой отчетности за II полугодие 2024 часть доходов от продажи 23 тысяч тонн пшеницы, ячменя и соевых бобов, которые экспортировались морским путем в Китай. Эти действия привели к недополучению государственным бюджетом более 27 миллионов гривен.

Благодаря усилиям стражей порядка указанная сумма была полностью возмещена государству.

Напомним, в течение года работы Украинского морского коридора, играющего ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, было транспортировано 70 млн тонн грузов в 48 стран мира. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Основные направления экспорта включали порты Азии, Африки, Европы и Америки. Страны от Египта до Индонезии и от Туниса до Ливии получили украинское зерно. Благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" сотни тысяч семей в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане получили необходимые продукты питания.

Также "Комментарии" писали, что детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении брокера , подделавшего документы на перемещение за пределы таможенной территории Украины, с сокрытием от таможенного контроля, лесоматериалов запрещенных к вывозу.



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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-na-odeshchyni-zabezpechylo-vidshkoduvannia-eksporterom-ponad-27-mln-hrn-nesplachenykh-podatkiv?v=66ed27cb7942a
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