Экспортер сельхозпродукции пытался украсть у государства 27 миллионов гривен

Финансовый директор одесского предприятия будет судим за уклонение от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов гривен. Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по нему по факту умышленного сокрытия доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции.



Экспортер сельхозпродукции. Фото: БЭБ

По данным следствия, обвиняемый, будучи экспортером, не отразил в налоговой отчетности за II полугодие 2024 часть доходов от продажи 23 тысяч тонн пшеницы, ячменя и соевых бобов, которые экспортировались морским путем в Китай. Эти действия привели к недополучению государственным бюджетом более 27 миллионов гривен.

Благодаря усилиям стражей порядка указанная сумма была полностью возмещена государству.

Напомним, в течение года работы Украинского морского коридора, играющего ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, было транспортировано 70 млн тонн грузов в 48 стран мира. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Основные направления экспорта включали порты Азии, Африки, Европы и Америки. Страны от Египта до Индонезии и от Туниса до Ливии получили украинское зерно. Благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" сотни тысяч семей в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане получили необходимые продукты питания.

Также "Комментарии" писали, что детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении брокера , подделавшего документы на перемещение за пределы таможенной территории Украины, с сокрытием от таможенного контроля, лесоматериалов запрещенных к вывозу.

