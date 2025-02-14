Экологический скандал в Одесской области: разоблачена схема незаконного слива токсичных отходов

В Одесской области разоблачили масштабную экологическую аферу: группа лиц, возглавляемая депутатом местного совета, организовала незаконный сброс опасных отходов. Под видом официального бизнеса по обслуживанию судов преступники годами сливали токсичные вещества прямо на землю, нанося колоссальный ущерб окружающей среде. Следователи установили, что отходы содержали высокую концентрацию нефтепродуктов, а общая площадь загрязнения превысила 2200 кв. м. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Разоблачена схема незаконного слива токсичных отходов. Фото: od.gp.gov.ua

По данным следствия, депутат Сафьяновского сельсовета вместе с сообщником создал компанию, которая должна заниматься агентским обслуживанием судов. Однако фактически предприятие использовалось для нелегальной утилизации токсичных отходов. Чтобы скрыть преступную деятельность, они заключили фиктивный договор с лицензированной компанией, которая якобы должна перерабатывать опасные вещества. Впрочем, это соглашение осталось только на бумаге.

К незаконной деятельности привлекли еще трех человек, занимавшихся очисткой грузовых отсеков судов от льняных вод, насыщенных нефтепродуктами. Отходы собирали в специальные цистерны, а затем вместо утилизации просто сливали в полигон твердых бытовых отходов в Измаильском районе.

В результате таких действий земли были загрязнены вредными веществами, представляющими угрозу здоровью людей и экологии. По предварительным оценкам, экологический ущерб составил более 2,4 млн гривен.

Правоохранители уже сообщили о подозрении пяти участникам группировки, включая депутата. Суд избрал им меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога.

Разоблачение преступной деятельности стало результатом совместной работы Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры, следователей полиции и оперативников управления стратегических расследований. В настоящее время продолжаются следственные действия.