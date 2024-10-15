До четверга без газа: где в Одесской области будут отключения (АДРЕСА)

Ананьевское управление эксплуатации газовых сетей (УЭГХ) сообщает жителям села Ананьев Второй, подключенных к ГРП №2 и ШРП №14 (2-й участок), о временном отключении газоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительных пунктах (ГРП и БРП) . Работы продлятся до 10:00 17 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Одессагаз.



Отключение газа. Фото из открытых источников

Список улиц, подпадающих под отключение:

Ул. Вадима Никитина

Ул. Водная

Ул. Доминики Дариенко

Ул. Дружбы

Ул. Заднепрянская

Ул. Западно

Ул. Ивана Котляревского

Ул. Кленовая

Ул. Мельничная

Ул. Набережная

Ул. Александра Мулыка

Ул. Алексея Власенко

Ул. Пастера

Ул. Петра Ганского

Ул. Петра Сагайдачного

Ул. Раисы Федоровской

Ул. Филиппа Орлика

Ул. Крестьянская

Ул. Тычины

Ул. Центральная

Пров. Федора Горового

Пров. Безводный

Восстановление газоснабжения

Пуск газа планируется после завершения ремонтных работ, ориентировочно в 10:00 17 октября 2024 года, при обязательном присутствии абонента, с которым заключен договор на распределение природного газа.

Внимание! Абонентам необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их без присутствия представителей Ананьевского УЭГХ.

Дополнительные проверки

Во время восстановления газоснабжения специалисты будут проверять:

Действительность договора на техническое обслуживание внутренних газовых сетей и оборудования, а также отсутствие задолженности по нему.

Отсутствие задолженности за распределение природного газа.

Состояние внутридомовых и фасадных газопроводов (коррозия, посторонние предметы, соответствие действующим нормам).

Соответствие вентиляционных и дымовых каналов действующим нормам.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.