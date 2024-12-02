Длинные отключения света: где в Одессе не будет поставок (АДРЕСА)

Сегодня, 2 декабря, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 19.00

Абрикосова, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 84-104,195, пер. 1й Равенства, 86, 90, 197, пер. Абрикосовая, 1-43, пер. Равенства 92, Фонтанская дор., 106/37,40, Дачная, 4/2, пер. Янтарный, 6-8, Рыболовная, 20, Айвазовского (Тимирязева), 34.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

Цветочная, 1-21, Кордонная, 25-74, Косяченко, 1-54, пер. Цветочный, 10 пер. 1-2й Сиреневый, С.Рихтера, 33-109, Т.Тесс, 1-43, Богуна, 6-21, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37, Платанова, 1-126, Радостная, 114,116, пер. Сиреневый, 2/2, пер. (Корнюшина), 1-27, Сельская, 29-44, Туристская, 7-15, Ближние Мельницы (Кондренко), Малишевского (Гастело), 9-55, Клименко, 25, 33в.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.