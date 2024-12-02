logo

BTC/USD

94967.07

ETH/USD

3588.35

LTC/USD

115.55

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Длинные отключения света: где в Одессе не будет поставок (АДРЕСА)
commentss НОВОСТИ Все новости

Длинные отключения света: где в Одессе не будет поставок (АДРЕСА)

Восстановить электроснабжение должны до вечера

сегодня, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Сегодня, 2 декабря, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Длинные отключения света: где в Одессе не будет поставок (АДРЕСА)

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 19.00

  • Абрикосова, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 84-104,195, пер. 1й Равенства, 86, 90, 197, пер. Абрикосовая, 1-43, пер. Равенства 92, Фонтанская дор., 106/37,40, Дачная, 4/2, пер. Янтарный, 6-8, Рыболовная, 20, Айвазовского (Тимирязева), 34.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

  • Цветочная, 1-21, Кордонная, 25-74, Косяченко, 1-54, пер. Цветочный, 10 пер. 1-2й Сиреневый, С.Рихтера, 33-109, Т.Тесс, 1-43, Богуна, 6-21, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37, Платанова, 1-126, Радостная, 114,116, пер. Сиреневый, 2/2, пер. (Корнюшина), 1-27, Сельская, 29-44, Туристская, 7-15, Ближние Мельницы (Кондренко), Малишевского (Гастело), 9-55, Клименко, 25, 33в.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/odesacityofficial/35927
Теги:

Новости

Все новости