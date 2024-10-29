Диверсии на Одесской железной дороге: один из агентов РФ все еще в розыске

Одесская областная прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт против двух лиц, входивших в организованную группу, осуществлявшую диверсии на Одесской железной дороге. Преступники действовали по заказу ФСБ РФ, устраивая поджоги железнодорожных объектов в условиях военного положения, за что теперь предстанут перед судом по части 3 статьи 28 и части 2 статьи 113 Уголовного кодекса Украины.

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Схема действий преступников

Согласно материалам следствия, 44-летний житель Одессы установил контакт через одного из мессенджеров с сотрудником российской спецслужбы, который предложил ему за вознаграждение поджигать железнодорожные объекты. В поисках легкого заработка мужчина согласился и привлек двух знакомых, распределив между ними роли по реализации преступных намерений.





Злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, приготовленные по указаниям русского куратора, для совершения поджогов. Они документировали процесс поджога и отправляли видеозаписи своему куратору, чтобы получить плату за выполненное задание. В течение нескольких недель группа успела поджечь оборудование трех релейных шкафов, нанеся серьезный ущерб транспортной инфраструктуре региона.

Задержание и последующие действия

Правоохранители задержали диверсантов в марте этого года. Во время обысков в их домах был обнаружен мобильный телефон, содержащий доказательную переписку с агрессором. Оба подозреваемых в настоящее время находятся под стражей, а материалы о третьем участнике группировки выделены в отдельное производство, и он объявлен в розыск.

Также "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.