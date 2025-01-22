"Дерзкие" рэкетиры в Одессе: как преступники требовали деньги у военного

Правоохранители Одессы разоблачили деятельность преступной группы, требовавшей деньги у местных жителей, в том числе военнослужащих ВСУ. Злоумышленники действовали организованно, используя угрозы, насилие и психологическое давление. Среди их жертв оказался военный, у которого насильно требовали деньги, полученные в качестве помощи от государства. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Фото: od.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством прокуроров Малиновской окружной прокуратуры Одессы была разоблачена деятельность преступной группы, требовавшей большие суммы денег у местных жителей, в том числе военных.

Злоумышленникам инкриминируют вымогательство с угрозами физического насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Следствие установило, что организатором схемы был неоднократно осужден за корыстные преступления житель Подольска, выполнявший роль "смотрящего" в следственном изоляторе. Под его руководством участники группы требовали деньги у потерпевших, применяя угрозы, физическую силу и психологическое давление.

Одной из их жертв стал военнослужащий ВСУ, получивший денежную помощь от государства после гибели отца на фронте. Узнав об этом, злоумышленники потребовали "не существовавшего долга". Под угрозами мужчина отдал им 70 тысяч гривен, но этого оказалось мало — с него попытались взыскать 850 долларов США.

Когда военный отказался платить, сообщник рэкетиров, находясь на свободе, организовал встречу, где применил силу и забрал у потерпевшего еще 5 тысяч гривен.

Правоохранителям удалось вовремя остановить преступный план и задержать подозреваемых. В настоящее время они находятся под стражей. Также идет проверка на причастность группы к другим преступлениям, совершенным в Одесской области.

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