Дело на 30 миллионов: будут судить трех одесситов за продажу поддельной техники

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Амбарцумян Анна
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении трех человек, организовавших продажу поддельных аксессуаров для мобильных телефонов под маркой известной американской корпорации. Подозреваемые полностью возместили ущерб, причиненный правообладателю бренда. Об этом сообщают правоохранители.
Поддельная техника. Фото: БЭБ
Следствие установило, что три одессита незаконно продавали контрафактные наушники и смартчасы через интернет-магазины. Во время обысков в их домах и складских помещениях, где хранилась и упаковывалась продукция, были изъяты два автомобиля, мобильные телефоны, ноутбуки, более 160 тысяч гривен, 20 тысяч долларов наличными и аксессуары на общую сумму более 30 миллионов гривен. Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба имущество было арестовано.
Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили трех жителей Черновицкой области, занимавшихся незаконным производством и продажей фальсифицированных моющих средств. По сообщению правоохранителей, организатором схемы выступила женщина, которая привлекла двух подельников для массового производства поддельной бытовой химии в арендованных складах в Черновицком районе.
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