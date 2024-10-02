Дело на 30 миллионов: будут судить трех одесситов за продажу поддельной техники



















Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении трех человек, организовавших продажу поддельных аксессуаров для мобильных телефонов под маркой известной американской корпорации. Подозреваемые полностью возместили ущерб, причиненный правообладателю бренда. Об этом сообщают правоохранители.



Поддельная техника. Фото: БЭБ

Следствие установило, что три одессита незаконно продавали контрафактные наушники и смартчасы через интернет-магазины. Во время обысков в их домах и складских помещениях, где хранилась и упаковывалась продукция, были изъяты два автомобиля, мобильные телефоны, ноутбуки, более 160 тысяч гривен, 20 тысяч долларов наличными и аксессуары на общую сумму более 30 миллионов гривен. Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба имущество было арестовано.

В конце сентября правоохранители завершили досудебное расследование. В отношении трех участников группы в суд направлен обвинительный акт по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого, – говорится в сообщении.





Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили трех жителей Черновицкой области, занимавшихся незаконным производством и продажей фальсифицированных моющих средств. По сообщению правоохранителей, организатором схемы выступила женщина, которая привлекла двух подельников для массового производства поддельной бытовой химии в арендованных складах в Черновицком районе.

