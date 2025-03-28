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Декларация мэра Одессы Труханова: элитные часы, квартиры, акции и зарплата

Мэр Одессы Труханов задекларировал 1,4 млн гривен доходов за 2024 год.

сегодня, 13:31
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Slava Kot

Мэр Одессы Геннадий Труханов обнародовал свою электронную декларацию за 2024 год, в которой указал общий доход в размере 1,36 млн гривен. Его основными источниками дохода стали зарплата и поступление от аренды недвижимости.

Декларация мэра Одессы Труханова: элитные часы, квартиры, акции и зарплата

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото из открытых источников

Согласно декларации об имуществе и доходах за 2024 год мэр Одессы Геннадий Труханов получил доход 1 млн 359 тыс. 723 гривен. Большую часть денег Труханов получил, как заработную плату – 1,116 млн гривен. Еще 243,2 тыс. гривен одесский городской голова получил от дохода от аренды имущества. Его мать задекларировала 87,3 тыс. гривен.

Геннадий Труханов хранит 139,7 тыс. гривен и 167 тыс. долларов наличными. На банковских счетах у мэра Одессы находится 987 тыс. гривен, 2,5 тыс. долларов и 27,6 тыс. евро. Что касается матери Труханова, то она располагает наличными в размере 612,6 тыс. гривен и 502,8 тыс. долларов. На ее банковских счетах 42,4 тыс. гривен.

Труханов задекларировал также несколько объектов недвижимости:

  • — квартира в Одессе площадью 131,8 кв. м;
  • — жилой дом площадью 252,4 кв. м (совместно с матерью);
  • — земельный участок площадью 681 кв. м (совместно с матерью);
  • — право бесплатного пользования квартирой площадью 296 кв. м.;
  • — мать мэра владеет земельным участком площадью 26 970 кв. м в Винницкой области.

Кроме того, в декларации Труханова присутствуют элитные часы премиальных брендов: Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet и A. Lange & Söhne. Его мать владеет часами Bovet и ювелирными изделиями из драгоценного металла и камня.

Также мэр Одессы указал в декларации 292,7 тыс. акций ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", а его мать владеет 885 тыс. акций ОАО "Коммунэнерготранс".

В 2023 году Труханов задекларировал 681,6 тыс. гривен доходов, что вдвое меньше, чем в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что военные резко отреагировали на награду для мэра Одессы.

Также "Комментарии" писали, что мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал декларацию о доходах.



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Источник: https://public.nazk.gov.ua/documents/c798c822-b6c5-42cc-904e-f7beddb66b38
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