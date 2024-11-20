Число жертв в результате атаки по Одессе возросло

18 ноября россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Число жертв в результате атаки возросло до 11. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Ракетная атака по Одессе. Фото: ГСЧС

Сегодня в городской больнице скончался мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми. Мои искренние соболезнования семье и близким… – отметил городской голова Геннадий Труханов.

Масштаб разрушений

Ракетный удар, нанесенный российскими войсками, пришелся на жилой район Одессы. По предварительной информации, для атаки использовали баллистическую ракету комплекса "Искандер". В результате взрыва повреждено общежитие, многоэтажное здание, административное здание и несколько автомобилей. По словам Олега Кипера, количество раненых в настоящее время составляет 55 человек. Из них 23 человека находятся в больницах. Среди госпитализированных – трое детей в состоянии средней степени тяжести, а также пятеро взрослых, находящихся в тяжелом состоянии. Двое пациентов потеряли конечности в результате полученных травм.

Один из полицейских, пострадавший во время атаки, пережил остановку сердца ночью, но благодаря усилиям медиков его удалось спасти. Остальные раненые проходят амбулаторное лечение дома.

Напомним, несмотря на распространенную информацию о попадании ракеты в одну из школ города, глава Одесской ОВА Олег Кипер опроверг эти слухи. Предварительно установлено, что это была часть разорвавшейся над городом ракеты.

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Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня. В Главном управлении разведки Минобороны Украины опровергли это сообщение и подчеркнули, что не поддаются панике.