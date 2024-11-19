Число раненых в Одессе возросло: Кипер о состоянии пострадавших после ракетной атаки

18 ноября, оккупанты нанесли очередной удар по Одессе. Российская ракетная атака по Одессе оставила за собой многочисленные жертвы и ранения. В прямом эфире телеканала "Интер" глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о состоянии пострадавших. Медики продолжают борьбу за жизнь самых тяжелых пациентов.

Атака по Одессе. Фото: ГСЧС

55 раненых: что известно об их состоянии

По словам Кипера, количество раненых в настоящее время составляет 55 человек. Из них 23 человека находятся в больницах. Среди госпитализированных – трое детей в состоянии средней степени тяжести, а также пятеро взрослых, находящихся в тяжелом состоянии. Двое пациентов потеряли конечности в результате полученных травм.

Один из полицейских, пострадавший во время атаки, пережил остановку сердца ночью, но благодаря усилиям медиков его удалось спасти. Остальные раненые проходят амбулаторное лечение дома.

Олег Кипер также заверил, что семьям погибших будет оказана поддержка, в том числе помощь с организацией захоронений.

Масштаб разрушений

Ракетный удар, нанесенный российскими войсками, пришелся на жилой район Одессы. По предварительной информации, для атаки использовали баллистическую ракету комплекса "Искандер". В результате взрыва повреждено общежитие, многоэтажное здание, административное здание и несколько автомобилей.

Напомним, несмотря на распространенную информацию о попадании ракеты в одну из школ города, глава Одесской ОВА Олег Кипер опроверг эти слухи. Предварительно установлено, что это была часть разорвавшейся над городом ракеты.