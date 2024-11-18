Число погибших в Одессе выросло: фото с места происшествия

Число жертв ракетного удара, нанесенного российскими войсками по Одессе 18 ноября, увеличилось до 10 человек. Среди погибших — семь полицейских, медик и два местных жителя. Еще 39 человек получили ранения, в том числе дети и правоохранители. Масштабные разрушения затронули жилые дома, админздания и автомобили. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на данные Нацполиции.

Атака по Одессе. Фото: ГСЧС

Масштаб разрушений

Ракетный удар, нанесенный российскими войсками, пришелся на жилой район Одессы. По предварительной информации, для атаки использовали баллистическую ракету комплекса "Искандер". В результате взрыва повреждено общежитие, многоэтажное здание, административное здание и несколько автомобилей.

По состоянию на 14:30 количество погибших в результате атаки выросло до 10 человек. Среди них семеро полицейских, которые работали следователями или были сотрудниками конвойной службы, один медик и двое местных жителей.

Еще 39 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них четыре ребенка и 14 правоохранителей.

На месте обстрела идет ликвидация последствий. К работе привлечены следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и полицейские психологи, оказывающие помощь пострадавшим.

Напомним, несмотря на распространенную информацию о попадании ракеты в одну из школ города, глава Одесской ОВА Олег Кипер опроверг эти слухи. Предварительно установлено, что это была часть разорвавшейся над городом ракеты.