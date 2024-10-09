Часть Одессы останется без воды: список адресов

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 9 октября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды в Одессе. Фото из открытых источников
ул. Радиально,
ул. Наливная
ул. Овидиопольская дуга,
ул. ЖМ "7 Небо"
ул. "Артвиль"
ул. Аэропортовская,
ул. Эпицентр,
ТЦ "Метро"
6,5 КМ Овидиопольской дороги,
ЖК "Кекс" "Автотрейдинг"
ул. Владимира Высоцкого, 4,6
Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают к 18:00
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
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