Часть Одессы останется без воды: список адресов

Сегодня, 9 октября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.



Отключение воды в Одессе. Фото из открытых источников

Где не будет воды в Одессе

ул. Радиально,

ул. Наливная

ул. Овидиопольская дуга,

ул. ЖМ "7 Небо"

ул. "Артвиль"

ул. Аэропортовская,

ул. Эпицентр,

ТЦ "Метро"

6,5 КМ Овидиопольской дороги,

ЖК "Кекс" "Автотрейдинг"

ул. Владимира Высоцкого, 4,6

Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают к 18:00

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временно причиненные неудобства, — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

705-55-05,

780-55-05,

093-17-00-155,

068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.