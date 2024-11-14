Часть Одессы останется без света на 7 часов: перечень адресов

Сегодня, 14 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 18:00.

Абрикосовая, 4-105а, Ак. Филатова, 6-12, Варненская, 2, 2/корп.2,3,4, Г. Крут, 6-8 б, Дачная, 4/2, Вторая, 18а,б, 20, Дубовая Роща, 2-57, Люстдорфская дор., 56 В, Лигинская (Макаренко), 1-33, М. Троицкого, 3Б, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Рыбальская, 20, Равенства, 84-195, Симоненко, 2а, Айвазовского (Тимиряз) , 34, Дор. Фонтанская, 106/37-106/40, пер. 1-й Равенства, 86-197, пер. Абрикосовая, 1-43, пер. Равенства, 92, пер. Свободы, 51а, пер. Янтарный, 6-8/корп.3, просп. Свободы, 31а.

Северный РЭС:

Работы до 17:00

Николая Гефта, 44, Семена Палия, 93, Ак. Заболотного, 57, 57/корп.2, 59, 59/корп.1, 59/корп.2, 67, 67/корп.1, 67/2, Марсельская, 32/1,32/2, 34, 36.

Центральный РЭС:

Работы до 17:00.

Иоганна Генна (Бажана), 1-20, Богуна, 6а, 12/2, 21, Композитора Вербицкого (О. Вронского), Композитора Лятошинского (Перепечка) 1-63а, Малишевского (Гастело), 9-55, Гранатная,1- 25, Й. Прибика, 7-49, Цветочная, 1-21, Апрельская, 1-33/1, Клименко, 25, 33в, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99, Кордонная, 3а-74в, Ольги Благовидовой (Кострова ), 7-37а, Косяченко О., 9-54/2, И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54, О. Вадатурского (Малиновского), 79-131, 96-152, М. Лысенко (Корнюшина), 1 -27, Платанова, 1-97, 16-126, Радостная, 114,116, С. Рихтера, 8-108, 33-109, Сельская, 7-39,14-31, Г. Михайленко (Спартаковская), 6-48, 11-63, Текстильщиков, 1-14а, Т. Тесс, 1-60а, Тенистая, 9/корп.12, Туристская, 1-19, Ференца Листа, Дор. Овидиопольская, 3/1, пров. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Гранатный, 2-8/корп.1, пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5, 7, 9, пер. Граничный, 1-35, пер. Короткая, 2-4, пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1-4 пер. Парашютный, 1,1б, пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25, пер. Туристский, 2-12б, проезд Сиреневый, 1-6.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами, опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.