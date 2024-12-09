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Часть Одессы на 10 часов останется без света (АДРЕСА)

Восстановить электроснабжение должны до вечера

сегодня, 09:20
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 9 декабря, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Часть Одессы на 10 часов останется без света (АДРЕСА)

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 17.00

  • Седьмая, 3, 1, Проектируемая, 6/1

Работы до 19.00

  • Абрикосова, Дачная, 4/2, Долгая, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Рыбальская, 20, Равенства, 84, 88, 91, 98- 104,195, Айвазовского (Тимирязева), дорога Фонтанская, 106/37, 106/40, пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197, пер. Абрикосовый, 1-43, Ровно, 92, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Северный РЭС:

Работы до 19.00

  • Николая Боровского, 1/17корп.2

Центральный РЭС:

Работы до 17.00

  • Базарная, 77, 85, Богдана Хмельницкого, 4-14, Большая Арнаутская, 86-123, Заславского, 27-33, 38, Европейская, 2, 4, Литвака Бориса, 32/34, Малая Арнаутская, 100-119, Мечникова, 92-100, Новощепной ряд, 11, 13, 19, Пантелеймоновская, 95, Преображенская, 81-85, Старопортофранковская, 101-143, Утесова, 13, 16, площадь Европейская, 4а, 6, пер. Книжный, 1-23, спуск Военный, 3.

Работы до 19.00

  • Б-р Французский, 14,а,б, Ближние Мельницы (Кондренко), 97,97а,99, Академическая, 10, 10а, Иоганна Гена (Бажана), 1-20, Богуна, 6а,12/2, 21, Большая Арнаутская, 33-53, Малишевского (Гастело), 9-55, Гимназическая, 3-30, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Канатная, 72-78, Цветочная, 1-21, Апрельская, 20-33/1, Клименко, 25, 33в, Княжеская, 6, Кордонная, 25- 74, Косяченко Алексея, 1-54/2, Александра Станковая (Лейтенанта Шмидта), 1-17, Малая Арнаутская, 36-59, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Новосельского, 9, 20, 22, Вадима Корженко (Осипова), 37, 39, 41, 45, 5 /52, Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48, 56, Пастера, 8-12, Платанова, Итальянская (Пушкинская), 41-71, Радостная, 114, 116, Святослава Рихтера, Сеченова, 3,7,9, Сельская, 29-44, Татьяны Тесс , 1-19г, 34а, 43б, Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15, Успенская, 61, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, пер. Бужковый, 2/корп.2, пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5,7,9, Ольги Благовидовой (Кострова), 7 – 37, проезд Бужковый, 1-6.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



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Источник: https://t.me/odesacityofficial/36158
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