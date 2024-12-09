Часть Одессы на 10 часов останется без света (АДРЕСА)

Сегодня, 9 декабря, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 17.00

Седьмая, 3, 1, Проектируемая, 6/1

Работы до 19.00

Абрикосова, Дачная, 4/2, Долгая, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Рыбальская, 20, Равенства, 84, 88, 91, 98- 104,195, Айвазовского (Тимирязева), дорога Фонтанская, 106/37, 106/40, пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197, пер. Абрикосовый, 1-43, Ровно, 92, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Северный РЭС:

Работы до 19.00

Николая Боровского, 1/17корп.2

Центральный РЭС:

Работы до 17.00

Базарная, 77, 85, Богдана Хмельницкого, 4-14, Большая Арнаутская, 86-123, Заславского, 27-33, 38, Европейская, 2, 4, Литвака Бориса, 32/34, Малая Арнаутская, 100-119, Мечникова, 92-100, Новощепной ряд, 11, 13, 19, Пантелеймоновская, 95, Преображенская, 81-85, Старопортофранковская, 101-143, Утесова, 13, 16, площадь Европейская, 4а, 6, пер. Книжный, 1-23, спуск Военный, 3.

Работы до 19.00

Б-р Французский, 14,а,б, Ближние Мельницы (Кондренко), 97,97а,99, Академическая, 10, 10а, Иоганна Гена (Бажана), 1-20, Богуна, 6а,12/2, 21, Большая Арнаутская, 33-53, Малишевского (Гастело), 9-55, Гимназическая, 3-30, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Канатная, 72-78, Цветочная, 1-21, Апрельская, 20-33/1, Клименко, 25, 33в, Княжеская, 6, Кордонная, 25- 74, Косяченко Алексея, 1-54/2, Александра Станковая (Лейтенанта Шмидта), 1-17, Малая Арнаутская, 36-59, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Новосельского, 9, 20, 22, Вадима Корженко (Осипова), 37, 39, 41, 45, 5 /52, Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48, 56, Пастера, 8-12, Платанова, Итальянская (Пушкинская), 41-71, Радостная, 114, 116, Святослава Рихтера, Сеченова, 3,7,9, Сельская, 29-44, Татьяны Тесс , 1-19г, 34а, 43б, Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15, Успенская, 61, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, пер. Бужковый, 2/корп.2, пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5,7,9, Ольги Благовидовой (Кострова), 7 – 37, проезд Бужковый, 1-6.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.