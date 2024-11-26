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Часть Одессы на 10 часов останется без света (АДРЕСА)

Восстановить электроснабжение должны до вечера

сегодня, 09:25
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 26 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Часть Одессы на 10 часов останется без света (АДРЕСА)

Отключение света. Фото: freepik

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 19:00.

  • Абрикосова, 4-48, 45-105а, Академика Королева, 43(с корпусами), 45(с корпусами), 49-59, Бернардацци, 8, 8/корп.1, Д.Бурлюка (Гаршина), Дачная, Дубовая Роща , Китобойная, 77, 77В, Костанди, Хрустальная, 1-12а, Куприна, 9а, Львовская, 1,2, (с корпусами), 4-28, Ралли (Ляпидовского), 3-16, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28 -40, Рыболовная, 20, Равенства, 88-104,195, Айвазовского (Тимирязева), 34, Липского (Толбухина), Чикаленко Евгения, 62/1, 62/2, 56/3, дорога Фонтанская, пер. 1-й Дачный, пер. 1-й Хрустальный, 4б, 8б, пер. 1-й Равенства, 90, пер. 1-й, 2-й, Украинский, пер. 2-й Костанди, 1-15, пер. 3-й Костанди, 1-11, пер. Абрикосовый пер. Ванный пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), пер. Дачный пер. Ипподромный,10, пер. Хрустальный, 5-10, пер. Летний пер. Приморский, 1,3,3/корп.9,4/корп.7,11,15, пер. Равенства, 92, пер. Янтарный, просп. князя Ярослава Мудрого (просп. Академика Глушко), 11 (с корпусами).

Центральный РЭС:

Работы до 19:00

  • Иоганна Гена (Бажана), Богуна, В. Арнаутская, 33-49, Композитора Вербицкого (О. Вронского), Композитора Лятошинского (Перепечка), Малишевского (Гастело), Гимназическая, Гранатная, Канатная, 72-78, Цветкова, Квитнева, , 25,33в, Колонтаевская, 5-39, Ближние Мельницы (Кондренко), Кордонная, О. Косяченко, О. Станкова (Лейтенанта Шмидта), 4-17, М. Арнаутская, 36-48, 43-59, И.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30- 54, О.Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Осипова, 37-45,50/52, Пантелеймоновская, 7, 9, 44-56, Платанова, Итальянская (Пушкинская) , 41-71, Радостная, 114, 116, Ризовская, 25-38, Святослава Рихтера, Сельская, Г.Михайленко (Спартаковская), Текстильщиков,1-7,2-14, Т. Тесс, 1-43, 2-60, Тенистая, 9/корп.12, Туристская, 7-19, 8-18, Успенская, 61, Ференца Листа, пров. 1-й, 2-й, Сиреневый, пер. Гранатный пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5,7,9, пер. Граничный, 1-35, пер. Короткий, 2, 3, 4, Ольги Благовидовой (Кострова), пер. Малиновский,7, пер. Мостовой, 1,2,2/корп.1,2б,4, пер. Парашютный, 1,1б, пер. К.Пигрова (Спартаковский), пер. Туристский, 2-12б, проезд Сиреневый, 1-6.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



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Источник: https://t.me/odesacityofficial/35756
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