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Более 12 часов без воды: где в Одессе будут отключения

Восстановить водоснабжение для всех потребителей должны до ночи

сегодня, 10:16
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 15 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В этой связи сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Более 12 часов без воды: где в Одессе будут отключения

Отключение воды. Фото из открытых источников

Где не будет воды в Одессе

  • ул. Республиканская,

  • ул. Балтская дорога,

  • ул. Каменистая,

  • ул. Жевахова,

  • ул. 7-я Пересыпская,

  • ул. Хаджибейская дорога,

  • ул. Каменщиков,

  • пров. 1-й Черноморский,

  • пров. 2-й Черноморский,

  • ул. Карышковского,

  • ул. 8-я Пересыпская.

Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают к 23:00

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временно причиненные неудобства, — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

  • 705-55-05,

  • 780-55-05,

  • 093-17-00-155,

  • 068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.

Напомним, сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке .



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Источник: https://infoxvod.com.ua/uk/
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