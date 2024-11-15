Более 12 часов без воды: где в Одессе будут отключения

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 15 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В этой связи сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
ул. Республиканская,
ул. Балтская дорога,
ул. Каменистая,
ул. Жевахова,
ул. 7-я Пересыпская,
ул. Хаджибейская дорога,
ул. Каменщиков,
пров. 1-й Черноморский,
пров. 2-й Черноморский,
ул. Карышковского,
ул. 8-я Пересыпская.
Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают к 23:00
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
Напомним, сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке .
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