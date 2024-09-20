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Более 10 часов часть Одессы останется без света: список адресов

Восстановить электроснабжение должны до ночи

20 сентября 2024, 09:56
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 20 сентября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Более 10 часов часть Одессы останется без света: список адресов

Отключение света. Фото: freepik

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 19:00

  • Цветочная, 1-87/корп.5, Толбухина, 1-34, дорога Фонтанская, 36А-52

Работы до 17.00

  • Вторая, 20, Вторая /Черноморка/, 18б, Симоненко, 2а.

Работы до 20.00

  • Симоненко, 11, 11а.

Центральный РЭС:

Работы с 23:00 20.09 до 06:00 21.09

  • Кузнечная, 2, Топольского, 4, Старопортофранковская, 67,69, пер. Каретный, 5-25, Мариинская, 6, Маринеско спуск, 6-18, Мечникова, 38-52.

Южный РЭС:

Работы до 19:00

  • 9-я, 2-я, 3-я, 7-я Пересыпская, 7-А, Балтская дорога, 28, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, пер. Савранский (Большовичский), 3-10, Карышковского, 2-60, пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, Жеваховая гора, 22, 30, 81, Рыночная, 7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Черноморский, Никитина, 73- 87, Стельмаха, 46-49, пер. Ступенчатый, 27, Известковая, 77, 81, Жевахова, 3-61, Локомотивная, 1-27.

Работы до 17:00

  • пров. 2-й, 3-й Известковый, пер. 3-й ступенчатый, 4-37.

Работы с 23:00 20.09 до 06:00 21.09.24

  • Известковая, 45-75, Известковая деревня, 17-44, пер. Материальный 1а, 5, 8, 9, 11, 11б, 12, пер. Ступенчатый, 1-25, пер. Ширяевский, 4, 12-26, спуск Слободской, 18, 18и, 19, 30, Андреевского, 16, 8, Одария, 7, 16-24, Атамана Чепиги, 3-15, Щеголева, 1-8, Никитина, 73- 87, Стельмаха, 46-49, пер. Ступенчатый, 27, Известковая, 77, 81, пер. 2-й, 3-й Известковый, 3-й, 4-й Ступенчатый.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



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Источник: https://t.me/odesacityofficial/33183
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