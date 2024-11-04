Более 10 часов без света: адреса отключений электроэнергии в Одессе

Сегодня, 4 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 18.00

1-3 линии 6-й ст. Люстдорфская взр., Ак.Королева, 29-37, Абрикосова, 4-105, пер. Абрикосовый, 1-43, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 84-195, пер. 1й Равенства, 86, 90, 197, Фонтанская дор., 106/к.37,40, пер. Янтарный, 6-8, Левитана, 30-67, Люстдорфская дор., 144-170, просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 1-22, 32, Академика Вернадского (Тульскую), 23-31, Дачная, 4/2, Рыбальская, 20, Айвазовского (Тимирязева), 34, Вторая /Черноморка/, 18б , 20, М. Троицкого, 3б, Симоненко, 2а.

Северный РЭС:

Работы до 18.00

Третья, 25а,б,в, С.Ядова, 16а,б,в, Черноморского Казачества, 1, 2, Романтиков, 25.

Работы до 19.00

Днепровская, 1-40, Донецкая, 1-4, Керченская, 8-131, Котлеевская (Ломоносова), 13-58, Мариупольская (Ростовская), 1-19, просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1-59, с 4-й по 12-ю, с 36-й по 55-ю линию на ж/м, Песочная, 1-172, пер. Песочный, 1-4, Вишневая, 1-43, пер. Вишневый, 2-14, Луцкая, 1-135, Трусовская (Дальневосточная), 20-60, Юзефа Крашевского (Крылова), 20-52, Мациевской, 41-60, Рельефная, 1-35, Мицкевича, 1-35, Груш (Демьянова), 1-13, Яблочная, 1-4, Ракетная, 1-18, Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 34-48, пер. 2й Полевой, 5, Павла Клепацкого (Гарина), 24, 35б, Нерубайская, 29-42, С.Хорошенко, 23а, Слободская, 43-68, Раздольная, 31-69, Степная, 1-14, Симферопольская, 1-2 , Победы, 1-45, Ветрогоновой, 32-44.

Работы до 20.00

Конноармейская, 2-57, Бухмутская (Курская), Мелитопольская, 1-58, Серогодского, 1-73, Капитан Кузнецова, 71-102, Луценко, 38-56, Шептицкого, 4-93, Жолио Кюри, 1- , 47-87, Центральная, 2-38, Л.Украинки, 1-28, пер. 2й Керченский, 1-15, 1-я Сортировочная, 34-44, Лузановская, 5-6,57-104, Николаевская дор., 289-295, Соляна, 1-85, Красная, 5-15.

Центральный РЭС:

Работы до 17.00

Цветочная, 1-21, Кордонная, 3-74, Косяченко, 1-54, пер. Цветочный, 10, С.Рихтера, 8-109, Т.Тесс, 1-60, Овидиопольская дор., 3/1, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37, Богуна, 6-21, Платанова, 1-126, Радостная, 114, 116, пер. 1й, 2й Сиреневый, пер. Сиреневый, 2/2, пер. Ковровый, 5-9, Гранатная, 1-25, проезд Сиреневый, 1-6, Ивана Фунтова (Маршала Бабаджаняна), 30-54, Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 6-63, 79-152, пер. Гранатная, 2-8, пер. Граничный, 1-35, пер. Малиновский, 7, Бажана, 1-20, Й.Прибика (Минская), 7-49, пер. Мостовой, 1-4, Апрельская, 1-33, Сельская, 7-44, Туристская, 1-19, Композитора Лятошинского (Перепечка), Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99, пер. Короткий, 2-4, Текстильщиков, 1-14, Малишевского (Гастелло), 9-55, Клименко, 25, 33в, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63, Письмо Ференца (Елина), пер. Парашютный, 1, 1б, пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25, Тенистая, 9/12, Николая Лысенко (Корнюшина), 2-27, пер. Туристская, 2-12.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.