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Без тепла: стало известно, когда 40 тысяч одесситов снова получат отопление

В Одессе из-за атаки дронами и ракетами была повреждена теплосеть

сегодня, 09:47
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Амбарцумян Анна








В результате вражеской атаки на Одессу повреждена одна из ветвей теплосетей, обеспечивавшая теплоснабжение для 220 многоквартирных домов, семи детских садов, четырех школ, а также нескольких медицинских и социальных учреждений. В общей сложности без тепла остались более 40 тысяч жителей города. Об этом сообщает Одесский городской совет.

Без тепла: стало известно, когда 40 тысяч одесситов снова получат отопление

Теплоснабжение. Фото из открытых источников

Кроме того, котельная обслуживала один из родильных домов. В нем сейчас находятся 28 рожениц и 22 младенца. Несмотря на сложную ситуацию, роддом обеспечен кондиционерами, обогревателями, мощным генератором и достаточным запасом топлива, что позволяет обогреваться автономно.

Ремонтные работы в котельной завершились по состоянию на 8:00 утра. Специалисты приступили к подаче теплоносителя в систему. Ожидается, что в ближайшие два часа теплоснабжение возобновится для всех зданий, подключенных к этой котельной.

Массированная атака по Одессе

14 ноября враг нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по центру города. Повреждены храм, жилые дома, магазин, гаражи, магистральный трубопровод теплоснабжения, транспортные средства. В зданиях выбиты окна, на некоторых загорелись балконы, кровля. К сожалению, погибла одна женщина, еще десять человек ранены, среди них – 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице. Также среди пострадавших взрослых 22-летний парень в тяжелом состоянии, другие ранены в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Фото с места происшествия в материале "Комментарии".




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