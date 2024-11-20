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Без газа и тепла останется часть Одессы: полный список адресов

Возобновить газоснабжение обещают к вечеру

сегодня, 11:00
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Амбарцумян Анна

Сегодня в Одессе будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".

Без газа и тепла останется часть Одессы: полный список адресов

В связи с выполнением работ по газопроводу среднего давления по ул. Люстдорфская дорога 11/13 на срок выполнения работ с 9:00 до 18:00 20.11.24 г. будут временно отключены от газоснабжения потребители, – говорится в сообщении.

Кого коснется отключения                                                    

Отключение коснется потребителей по следующим адресам:

  • ул. Люстдорфская дорога, 11 – жилой дом;

  • ул. Люстдорфская дорога, 11 – котельная;

  • ул. Люстдорфская дорога, 13 – котельная;

  • ул. Кирпично-Заводская, 2 – котельная;

  • пров. Хвойный, 3 – котельная;

  • пров. Хвойный, 8, 8а, 8б, 8в – модульная котельная;

  • ул. Краснова, 3 – котельная.

Газоснабжение обещают возобновить после завершения работ.                                                                                                         

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.



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Источник: https://odgaz.odessa.ua/
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