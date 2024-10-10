logo

BTC/USD

60997.38

ETH/USD

2404.87

LTC/USD

64.94

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Без газа до понедельника: где в Одесской области будут длительные отключения
commentss НОВОСТИ Все новости

Без газа до понедельника: где в Одесской области будут длительные отключения

Возобновить газоснабжение обещают до 14 октября

сегодня, 09:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Сегодня, 10 октября, в части Одесской области будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".

Без газа до понедельника: где в Одесской области будут длительные отключения

Отключение газа. Фото из открытых источников

Березовское УЭГХ АО "Одессагаз" сообщает о том, что в связи с проведением ремонтных работ ООО "Оператором газотранспортной системы Украины" Южным ЛПУМГ на ГРС Розовое до 19:00. 10.10.2024г. в с. Розовое, с. Онисково, с. Ставки, Одесского района – будет прекращено газоснабжение. Просьба выключить все газовые приборы и не пользоваться газом даже при его наличии в сети, – говорится в сообщении.

Ориентировочно с 9:00. 11.10.2024г. до 14.10.2024г. будет производиться восстановление газоснабжения.

Для восстановления газоснабжения необходимо соблюсти несколько условий:

  • Присутствие абонента, с которым заключен договор на распределение природного газа.

  • Отсутствие задолженности за распределение газа.

  • Наличие действующего договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования.

  • Соответствие системы газоснабжения требованиям проектной и исполнительно-технической документации.

  • Отсутствие нарушений "Правил безопасности систем газоснабжения" и других норм по газовому оборудованию, вентиляционным каналам и дымоходам.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://odgaz.odessa.ua/news-archive
Теги:

Новости

Все новости