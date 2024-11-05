Баллистика из Крыма: на юге ракетная опасность

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Амбарцумян Анна
В Одесской области объявлена воздушная тревога. Граждан призывают срочно пройти в укрытие. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:
Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.
Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.
Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.
Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.
Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.
Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.
После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.
Напомним, сегодня в 09:38 в Запорожье раздался мощный взрыв. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для восточных областей.
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