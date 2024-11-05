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Баллистика из Крыма: на юге ракетная опасность

В Одесской области объявили воздушную тревогу

сегодня, 13:32
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Амбарцумян Анна

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Граждан призывают срочно пройти в укрытие. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Баллистика из Крыма: на юге ракетная опасность

В вес! Угроза применения баллистического вооружения с юга. , – говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Баллистика из Крыма: на юге ракетная опасность - фото 2

Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:

  • Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.

  • Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.

  • Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.

  • Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.

  • Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.

  • Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.

  • После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.

Напомним, сегодня в 09:38 в Запорожье раздался мощный взрыв. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для восточных областей.



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Источник: https://alerts.in.ua/
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