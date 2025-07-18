Атака на ТЦК продолжается: в Одессе готовили теракт возле здания терцентра

В Одессе возле админздания ТЦК планировали теракт — правоохранители задержали женщину, которая пыталась совершить преступление. Злоумышленницей оказалась жительница Волынской области.

В Одессе готовили теракт у ТЦК. Фото Одесской областной прокуратуры

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что, по данным следствия, женщина прибыла в Одессу в начале июля с целью диверсионно-террористической деятельности. Было установлено, что злоумышленница действовала по заданию представителя российских спецслужб.

Получив инструкции, женщина достала из тайника рюкзак с самодельным взрывным устройством и пыталась привести его в действие возле Одесского областного ТЦК и СП. В момент попытки активации ее задержали.

Контролируемый взрыв самодельной взрывчатки произвели на безопасном расстоянии после задержания. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что пострадавших нет.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта)", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что работники ТЦК в Запорожье помогли по меньшей мере 1,5 тысячи мужчин уклониться от мобилизации. В Государственном бюро расследования сообщили, что разоблачили и ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. Схема была организована в одном из районных ТЦК и СП в Запорожье.

Отмечается, что по предварительным данным, только в 2024-2025 годах из-за незаконных действий должностных лиц мобилизации избежали более 1,5 тысячи мужчин.

Схему разоблачили при расследовании одного из эпизодов, когда офицер отделения военного учета этого ТЦК требовал у местного жителя 1,3 тысячи долларов США за снятие с розыска после получения повестки.



